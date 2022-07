A pregação de Mateus

Jogador sofreu por marcar gol da vitória da sua patota sobre o antigo time

As apelidadas “histórias trepidantes do futebol” apresentam capítulos realmente interessantes. Um deles tem como partner Mateus. Não aquele que escreveu um dos quatro evangelhos canônicos, o primeiro livro do Novo Testamento. No caso, o Mateus que rabiscou um evangelho sinóptico, relato do seu amor pelo ex-time.

Este chama-se Mateus Vital, é atacante e voltou a São Januário, em uma quarta-feira, para fazer a sua primeira pregação no estádio, como corintiano. Desde janeiro de 2018, quando deixou o Vasco da Gama, que ele não aparecia para os seus “seguidores das arquibancadas” cruzmaltinas.

Membro da geração Vasco-1998, que revelou, entre outros Douglas Luiz, Andrey e Evander, Mateus havia se firmado na equipe titular e sido peça importante na campanha no Brasileiro de 2017, que devolveu o Almirante à Taça Libertadores. Depois de Douglas Luiz, negociado no meio daquele ano, para o Manchester City, por R$ 44 milhões, o então presidente Eurico Miranda já havia perdido as eleições na Assembleia Geral quando resolveu negociar Mateus para o Corinthians, por cerca de R$ 5 milhões, e Evander, com o Midtjilland, da Dinamarca, por R$ 8 milhões, aproximadamente.

Em seu primeiro jogo contra o Vasco da Gama, Mateus Vital fez o gol da vitória corintiana, por 1 x 0, e não o comemorou. Mais: pediu desculpas à torcida vascaína, explicando-se: “Eu não comemorei porque o Vasco é onde eu cresci, cheguei lá com cinco anos. O Vasco me deu comida, me deu estudo, me deu tudo. Então, não senti vontade de comemorar e até pedi desculpas ao torcedor deles, na hora (do gol)”, afirmou ele, aos 19 de idade. Revelou, ainda, que o Vasco da Gama ajudou a sua família, quando ele perdeu a mãe, aos nove.

Mateus sofreu por marcar gol sobre quem lhe criou. Mas, para a torcida corintiana, produziu um momento de grande alegria. Com aquele tento, o Corinthians se distanciou da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, somando com 43 pontos, seis a mais o que o primeiro clube da zona de rebaixamento, o apelidado Z-4.

Mateus usou a cabeça para marcar o gol (17.11.2018), o seu primeiro naquele estilo. “Eu nunca havia feito gol com a cabeça, nem em treinos, o que os companheiros usavam pra me sacanear. Mas eu estava sentindo que o faria e até comentei com um colega, que me disse: “A Lei do Ex vai funcionar, desta vez” – capítulo 17. Versículo 11, página 2018.

O jogo valeu pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians (Itaquerão), apitado por Wilton Pereira Sampaio-DF, tendo o gol de Mateus Vital sido marcado aos 5 minutos do 2º tempo, diante de 38.835 presentes que pagaram R$ 1.350.77,50 pelas ingressos. A palavra de Mateus teve o apoio destes companheiros de missão: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho (Araos), Mateus Vital (Clayson) e Jadson; Pedrinho e Danilo (Roger). Treinador: Jair Ventura. O Vasco da Gama alinhou: Fernando Miguel, Raul (Caio Monteiro), Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Leandro Desábato, Andrey (Dudu Feitoza) e Thiago Galhardo; Yago Pikachu, Kelvin (Marrony) e Andrés Ríos. Treinador: Alberto Valentim.