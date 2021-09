Paris Filmes divulga trailer de “Ainbo – A Guerreira da Amazônia”

A animação alerta para os perigos a respeito da exploração da natureza em uma divertida aventura pela floresta

Na animação, a pequena princesa guerreira de apenas 13 anos, Ainbo, embarca em uma aventura pelo meio da floresta para impedir o avanço da exploração ilegal de minérios que está acontecendo em sua aldeia. O grande espírito materno da Amazônia, a tartaruga “Motelo Mama”, conta com a ajuda de Ainbo e seus amigos animais, os atrapalhados Tantan e Dillo, para enfrentar homens maus e ganancioso que devastam a região.

Sinopse

Ainbo é a história de uma jovem garota que nasceu e cresceu nas profundezas selva da Amazônia na aldeia de Candamo. Um dia ela descobre que sua terra natal está sendo ameaçada e percebe que há outros humanos além de seu povo no mundo. Usando a ajuda de seus guias espirituais, o tatu magricelo “Dillo” e a anta corpulenta “Vaca”, ela embarca em uma jornada para buscar a ajuda do mais poderoso Espírito Materno da Amazônia, a tartaruga “Motelo Mama”. Enquanto ela luta para salvar seu paraíso contra a ganância e exploração ilegal da mineração de ouro, ela também briga para reverter a destruição e o mal iminente do “Yacaruna”, o demônio mais sombrio que vive na Amazônia. Guiada pelo espírito de sua mãe, Ainbo está determinada a salvar sua terra e seu povo antes que seja tarde demais.

Com informações da assessoria Espaço Z