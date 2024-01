Jason Statham mostra sua força como protagonista de thrillers de ação em “Beekeeper: Rede de Vingança”

Longa que lembra diversas produções do gênero, chega aos cinemas nesta quinta-feira (11)

Um protagonista com sede de vingança, inimigos que não param de aparecer, retorno ao antigo emprego de assassino profissional e defender os oprimidos. Parece meio familiar né, talvez com uma franquia de sucesso protagonizada por Keanu Reeves, quem sabe? Mas na verdade estou falando do novo longa de David Ayer, “Beekeeper: Rede de Vingança” que chega às telonas nesta quinta-feira (11).

A trama acompanha Adam Clay (Statham), um homem aparentemente comum que esconde um grande segredo: ele é ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers (Apicultores).

Em uma perigosa conspiração, Clay tem seu passado exposto para o mundo e, entre outros efeitos colaterais, acaba perdendo uma pessoa muito querida. Tomado pela fúria, ele parte em uma busca frenética por vingança contra aqueles que revelaram seu maior segredo. No entanto, em sua busca para colocar um ponto final no sistema criminoso responsável por sua perda, suas ações acabam tomando proporções nacionais ao envolverem governos e as instituições mais influentes do mundo, colocando-o na mira de diferentes organizações.

David Ayer conhecido por “Coração de Ferro” (2014) ou pela adaptação mal recebida “Esquadrão Suicida” (2016), tenta tirar o máximo do seu protagonista, as sequências de luta são criadas para prender o espectador a qualquer custo, ou seja são muitos com cortes de membros, muito sangue e violência extrema, o recorte das cenas de ação deixam em geral a desejar mas mantém o esperado para esse tipo de produção.

É impossível falar do roteiro de “Beekeeper” e não mencionar a franquia “John Wick” iniciada em 2014, o enredo é basicamente o mesmo, a diferença inicial é a história do cachorro que lembra o seu passado, aqui é trocado para uma vizinha que aluga um galpão e acaba tirando a própria vida depois de sofrer um golpe virtual. Beekeeper é o nome de uma organização não tão secreta de assassinos muitos especiais, o protagonista também está aposentado e trabalha como apicultor.

A trama também faz algumas trocas como as lutas coreografadas não são o forte e são trocadas por explosões, muitos tiros além de envolvimento do governo, seria uma versão menos elegante, contudo ainda mantendo os cortes rápidos o filme todo basicamente passa em dois dias e muita, mais muita coisa acontece.



Jason Statham parece ser a escolha certa para dar vida a esses heróis não tão bonzinhos assim “Carga Explosiva” (2002), “Assassino a preço fixo” (2011), “Infiltrado” (2021), fora as diversas franquias com “Velozes & Furiosos” ou “Megatubarão”. Ele é um dos atores mais consolidados do gênero de ação e parece gostar dos personagens.

Conclusão

“Beekeeper: Rede de Vingança” não inova em nenhum aspecto os filmes de ação, sua proposta na verdade é basicamente a cópia de outros filmes. Mais para quem gosta do gênero, com uma boa dose de caçada ao estilo cão e gato e muita violência mais muita violência mesmo vai ficar contente com o filme, além claramente de deixar uma brecha para uma possível continuação.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: David Ayer;

Roteiro: Kurt Wimmer ;

Elenco: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Jeremy Irons;

Gênero: Ação, Suspense;

Distribuição: Diamond Films;

Duração: 105 minutos;

Classificação Indicativa: 18 anos;

