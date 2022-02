Hashtag Crítica: Uncharted Fora do mapa

A franquia da Sony que já conta com 4 edições trouxe para o mundo real as aventuras e descobertas do nosso querido amigo da vizinhança

Não é de agora que temos adaptações dos games para as telas de cinema. A franquia da Sony que já conta com 4 edições trouxe para o mundo real as aventuras e descobertas do nosso querido amigo da vizinhança.

Interpretado por Tom Holland, que viveu o papel de Homem Aranha recentemente, Nate Drake é um “aventureiro” especialista em pequenos roubos mas que passou a vida em busca de algo maior. Nate é um órfão que é abandonado pelo irmão mais velho, Sam, Nate conhece Victor Sullivan que o convida a terminar o que havia começado com Sam.

Mark Wahlberg and Tom Holland star in Columbia Pictures’ UNCHARTED.

O sagaz e descolado Nathan Drake (Tom Holland) é recrutado pelo experiente caçador de tesouros Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) para recuperar uma fortuna acumulada por Fernão de Magalhães e perdida há 500 anos pela Casa dos Moncada. O que começa como um roubo simples para a dupla se torna uma corrida frenética ao redor do mundo para alcançar o butim antes do implacável Santiago Moncada (Antonio Banderas), que acredita que ele e sua família sejam os herdeiros legítimos.

Mark Wahlberg stars as Victor “Sully” Sullivan and Tom Holland stars as Nathan Drake in Columbia Pictures’ UNCHARTED. Photo by: Clay Enos

Se Nate e Sully conseguirem decifrar as pistas e resolver um dos mistérios mais antigos do mundo, eles encontrarão um tesouro de mais US$ 5 bilhões e talvez até o irmão há muito perdido de Nate… mas somente se conseguirem aprender a trabalhar em equipe.

No início do filme temos uma curiosidade em que Nate é chamado de pirralho por Sam, os entusiastas e fãs de Tom Holland vão lembrar de Tony Stark o chamando assim em Guerra Civil.

O longa mantém o padrão de suspense imprimido nos filmes do gênero e adiciona uma pitada cômica pela atuação descontraída dos atores. O drama familiar fica evidente na vida de Nate pois ele ainda carrega a dúvida a respeito do paradeiro do irmão.

TRAILER OFICIAL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sully usa o segredo que tem sobre Sam para atrair Nate para a caçada. Chloe Frazer que foi contratada por Moncada (um dos vilões), traiu os colegas de expedição e agora Nate e Sully voltam ao início.

A forte ligação que Nate tem com o irmão faz com que ele descubra o caminho para o tesouro. Pela segunda vez, Chloe trai Nate mas é levada ao lugar errado.

Ao que parece, o único que não tinha recursos suficientes para a jornada, descobre passo a passo como chegar ao destino final. Braddock rouba os recursos de Moncada e segue para a localização do mapa perdido.

Tati Gabrielle stars in Columbia Pictures UNCHARTED. photo by: Clay Enos

A batalha final se dá ao estilo “Piratas do Caribe”, agora com um toque de tecnologia. Lutas de espada, tiros de canhão e tudo que tem direito. Os efeitos visuais são bem trabalhados de maneira bem realista e o momento nostalgia se revela quando Sully chama Nate de “Jack Spearow”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dúvida que fica é… Eles encontraram o tesouro? Conseguiram levar para casa. Perguntas que claro já sei, mas que você vai precisar assistir para descobrir.

As cenas pós-créditos sugerem que teremos uma continuação. Vamos descobrir nos próximos meses.

BAIXE O POSTER OFICIAL E COMPLETE SUA COLEÇÃO

FICHA TÉCNICA

Título Uncharted (Original) Ano produção 2022 Dirigido por Ruben Fleischer Estreia 17 de Fevereiro de 2022 Duração 115 minutos Classificação 12 anos Gênero Ação Aventura Mistério Países de Origem Estados Unidos da América