Hashtag Crítica: Família Adams 2 Pé na Estrada

O filme começa com a apresentação na feira de ciências de Wandinha.Addams demonstrando todo o talento que tem com a ciência, vale lembrar que essa característica será bem aproveitada lá na frente e vocês entenderão.

Apesar da monotonia da falta de cor nos tons de pele da família Addams, o filme conta com muitas cores vivas, que por se tratar de uma animação, pode atrair mais a atenção do público infantil com efeitos luminosos e muita ação.

A estética do longa se mistura entre 3d e realismo, por exemplo na vegetação e em alguns momentos da cidade pode se notar que os efeitos gráfico são bem próximos da realidade.

A trama principal é sobre a origem de Wandinha, se ela pertence à Família Adams ou não. A trajetória para descobrir a verdade passa por uma viagem em família em que o pai, Gomez Addams (Oscar Isaac) tenta se aproximar da filha.

Dilema familiar

A Família Adams: Pé na estrada aborda questões de relacionamentos entre pais e filhos as quais mostram há casos em que a família de criação recebe mais crédito na criação do que os próprios pais biológicos. Trabalhar o psicológico de uma criança é de papel fundamental do pais, uma vez que a criação está ligada diretamente ao convívio no dia a dia, seja com quem for.

TRAILER:

Referências

O núcleo da família Addams é sombrio e com elementos “monstruosos”, como o mordomo Tropeço que é um frankenstein, o “mãozinha” que é literalmente uma mão ambulante e não podemos deixar de notar o “pequeno” felino de estimação, um leão. Por conta de todos os elementos ligados ao halloween, a passagem por Salem e Sleepy Hollow faz sentido dentro do contexto.

Chloë Grace Moretz as the voice of Wednesday Addams in THE ADDAMS FAMILY 2, directed by Greg Tiernan and Conrad Vernon, a Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Momento piada

Em um clima de tensão em que Wandinha se encontra rodeada de valentões motoqueiros, ela pede que Tropeço de um jeito na situação com pequenas doses de violência para então seguir o caminho até Salsalito. Tudo corria como previsto se não fosse o fato de Tropeço se sentar ao piano e tocar “I Will survive” (clássico de Glória Gaynor) e a maior surpresa da cena foi Tropeço cantar, uma vez que ouvimos apenas grunhidos do monstro.

Uma curiosidade é que o personagem Sr. Mustela, o advogado que contratado para ir atrás da Família Addams, é interpretado pelo ator Wally Shawn. Se notarmos bem, o ditado que diz “A arte imita a vida” faz todo sentido nesse caso pois há uma semelhança bem forte entre os dois

VEJA IMAGENS DO FILME AQUI:

Tio Chico

Um personagem inserido na história e de certa maneira esquecido, passou por transformações devido a poção de Wandinha no início do filme, mas que no fim das contas foi essencial para o desfecho da trama. Apesar de termos o personagem do Tio Chico como coadjuvante na franquia, para essa versão animada, foi dada uma devida atenção e importância ao que ele poderia representar dentro da trama. Se você prestar atenção nos detalhes, verá que faz sentido essa alteração de poder.

Sinopse

A família assustadora favorita de todos está de volta na nova sequência da animação, A Família Addams 2: Pé Na Estrada. Neste filme totalmente novo, os Addams se vivem aventuras malucas e se envolvem em confrontos hilariantes com todos os tipos de personagens desavisados. Sempre fiel a si mesma, a Família Addams traz seu ícone fantasmagórico e excêntrico aonde quer que vá.

FICHA TÉCNICA

Título: The Addams Family 2 (Original)

Ano produção: 2021

Dirigido por Greg Tiernan

Estreia 28 de Outubro de 2021 ( Brasil )

Duração: 93 minutos

Classificação: L – Livre para todos os públicos

Gênero: Animação

Países de Origem: Estados Unidos da América

