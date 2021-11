“Chernobyl: O Filme” ganha trailer nacionalizado

Alexey é um bombeiro que prestava serviços na usina. Após a explosão do reator, ele se une a Valery, um engenheiro, e Boris, um mergulhador militar

“Chernobyl: O Filme – Os Segredos do Desastre” (Chernobyl: Abyss), estreia em 18 de novembro exclusivamente nos cinemas com distribuição da Paris Filmes, e conta sobre a história de três heróis da vida real que lutaram para evitar um problema ainda maior do que o causado na explosão da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia Soviética em 1986.

Alexey é um bombeiro que prestava serviços na usina. Após a explosão do reator, ele se une a Valery, um engenheiro, e Boris, um mergulhador militar, em uma perigosa missão de drenar a água de um reservatório sob o reator em chamas. A temperatura da água e curto espaço de tempo para que o procedimento aconteça são os principais desafios dessa missão que impediria consequências ainda mais catastróficas para a população europeia. Sem tempo para planejar as ações, os três homens mergulham nos corredores inundados com água quente que precisam atravessar até chegar às profundezas do prédio do reator.

