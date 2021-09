Casa Gucci estreia 25 de novembro nos cinemas brasileiros

Longa tem a direção de Ridley Scott e elenco reúne Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek e Al Pacino

O novo longa da Universal Pictures, Casa Gucci, com estreia agendada para 25 de novembro em todos os cinemas do Brasil, conta com a participação de grandes estrelas indicadas ao Oscar e mostra a história da família por trás da marca italiana de moda, Gucci. Uma história repleta de moda, luxo, glamour, amor, traição, dinheiro, poder, lealdade, decadência, vingança e assassinato.

Com direção de Ridley Scott e roteiro de Becky Johnston e Roberto Bentivegna, a história é baseada no livro “The House of Gucci” de Sara Gay Forden. O elenco é composto por grandes nomes do cinema, como Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek e Al Pacino.

Sobre o filme

Casa Gucci é inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana casa de moda Gucci. Abrangendo três décadas de amor, traição, decadência, vingança e em última instância, assassinato, vemos o que um nome significa, o que vale e quão longe uma família para se manter no controle.