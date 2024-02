XBOX: prévia de lançamentos e tendência ao fim de exclusivos

Microsoft anuncia metas para 2024 e antecipa que quatro jogos perderão exclusividade. Starfield e Indiana Jones não estão dentre eles.

Nesta quinta, no podcast oficial do Xbox, Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, Matt Booty, chefe dos estúdios de jogos do Xbox , e Sarah Bond, presidente do Xbox atualizaram o mundo gamer sobre o futuro da empresa. As declarações não foram tão esclarecedoras quanto esperava. Dentre elas, a de que quatro jogos deixarão de ser exclusivos e ficarão disponíveis para PlayStation 5 e Nintendo Switch. Porém, ainda não foi relevado nomes, apenas que não serão Starfield ou Indiana Jones.

De uma forma geral, o anúncio deixou muito claro que o Xbox tem metas para alcançar o máximo de jogadores possível em consoles, PCs e dispositivos móveis. Phil, ainda, fez previsão de que exclusivos serão parte “cada vez menor” nos próximos 10 anos.

A estimativa foi reforçada por Matt Booty, que trouxe exemplos como Fortnite e Roblox. Segundo Booty, eles foram peças fundamentais para o mercado repensar a exclusividade de jogos, já que esses dois exemplos são maiores que qualquer plataforma.

Já Sarah Bond revelou que Diablo IV chegará dia 28 de março no Xbox Game Pass, e será, portanto, o primeiro jogo da Activision Blizzard King a entrar no catálogo. “Estou muito, muito animada em compartilhar isso hoje”, comemorou.

E Matt Botty antecipou planos para, pelo menos, uma dezena de grandes lançamentos para Xbox, que serão revelados com mais detalhes em um showcase, previsto para junho, ainda sem informações sobre dia e horário.

“Neste 2024, o ano que está por vir, temos mais de 10 grandes lançamentos chegando. Coisas ótimas: Hellblade II, a expansão de Diablo, Avowed, Ara, o jogo do Indiana Jones, e outros mais que estão em desenvolvimento, sobre os quais vamos poder compartilhar mais, muito em breve, em nosso showcase em junho”, garantiu.

Vídeo completo abaixo: