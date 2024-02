Valorant celebra Ano do Dragão com passe de evento e linha de skin

O jogo competitivo de tiro tático 5X5 busca inspiração nas tradições do Ano-Novo Lunar para trazer realismo e modernidade

ZERØFANG



Projetadas com foco na experiência, a linha ZERØFANG apresenta armas que parecem ganhar vida nas mãos dos jogadores. As escamas que revestem as laterais de cada modelo respiram a cada ação. É deixar qualquer um maravilhado com tamanha modernidade. Todos conhecem ZERØFANG, mas poucos têm o privilégio de empunhá-la. Tenha sorte de estar na lista. Confira em Valorant, a partir do dia 7 de fevereiro.

Principais características

“Escamas” nas laterais das armas que reagem durante as animações ao equipar, disparar, recarregar e inspecionar;

Arquétipo topo de linha da Confronto (faca de combate a curta distância), com novas animações de ociosidade e ao clicar com o botão direito;

3 variantes de cor (e variantes de Finalizador);

Áudio personalizado ao recarregar, inspecionar e equipar;

Sons de disparo personalizados e estandarte de abate também personalizado (sons de abate);

Chaveiro de Arma que reage quando esta é disparada (o rosto e os olhos do dragão se iluminam), semelhante aos chaveiros de arma das linhas Celestial e Luna.

Armas

Vandal;

Ghost;

Confronto (faca de combate a curta distância).

Informações do pacote

Preço do Pacote: EP (Pacote por 6.355 VP com Confronto de 4.350 VP);

Armas;

Vandal;

Ghost;

Confronto (faca de combate a curta distância);

Acessórios;

1 Card de Jogador;

1 Chaveiro de Arma reativo (muda de estado quando a arma é disparada);

1 spray (sem animação).



Níveis

Armas

Nível 1 – Modelo personalizado;

Nível 2 – Efeitos visuais de clarão e áudios de disparo personalizados;

Nível 3 – Animações personalizadas para o movimento das escamas em todas as ações (equipar, disparar, recarregar e inspecionar);

Nível 4 – Finalizador e Estandarte de Abate personalizado (som de abate);

Variante 1 – Preta (com Finalizador preto);

Variante 2 – Rosa (com Finalizador rosa);

Variante 3 – Verde-azulado (com Finalizador verde-azulado).

• Confronto

Nível 1 – Modelo personalizado com animação da faca tática-base;

Nível 2 – Conjunto de animações personalizadas com estilo combate a curta distância, efeitos visuais e sonoros personalizados, nova animação para o botão direito (ataque alternativo);

Variante 1 – Preta (com Finalizador preto);

Variante 2 – Rosa (com Finalizador rosa);

Variante 3 – Verde-azulado (com Finalizador verde-azulado).



Comentários dos desenvolvedores

Quais foram os objetivos de design com a ZERØFANG?

“Nossas outras linhas de skins do Ano-Novo Lunar (Boi, Tigre, Coelho) sempre tiveram uma pegada mais tradicional. Para a celebração do Ano do Dragão, resolvemos seguir na direção oposta e criar algo mais moderno e futurista com o qual nosso público principal deve se identificar mais.” – Kerwin Atienza, Gerente Sênior de Direção de Arte

Que conceitos ou inspirações relevantes vocês quiseram transmitir com a ZERØFANG?

“Nossa principal fonte de inspiração foram carros com conceito futurista. Eles têm um design elegante e uma boa combinação de linhas e formas. O movimento das “escamas” confere uma sensação tátil e responsiva às armas. Elas também contribuem para fazer as armas parecerem muito avançadas e à frente do seu tempo.” – Kerwin Atienza, Gerente Sênior de Direção de Arte

Houve algum desafio inesperado ou alguma história interessante ao longo do desenvolvimento da ZERØFANG?

“Uma pergunta recorrente que nos fizemos durante a concepção foi: ‘cadê o dragão?’. Como optamos por um design mais conceitual, não ficou muito claro que se tratava de uma celebração ao Ano do Dragão. Em vez de mudarmos a direção que estávamos adotando, adicionamos alguns elementos para responder a isso. As armas trazem um logotipo de dragão gravado na parte externa. Já o card de jogador, o chaveiro de arma e o finalizador contam com uma representação mais literal do dragão. Foram necessárias muitas alterações para encontrar o equilíbrio certo para o movimento das escamas. Elas tinham de ser visíveis o bastante para causar impacto e, ao mesmo tempo, não podiam atrapalhar a mecânica de jogo. Terminamos reduzindo a animação das escamas, mas aumentando o uso de luz/efeitos visuais para ampliar a percepção de movimento.” – Jean Luc Tin Sive, Produtor de Jogo Sênior

Passe de Evento Balança da Sorte

O Passe de Evento Balança da Sorte é um convite para que os jogadores de Valorant do mundo inteiro possam fazer parte dessa comemoração, além de também ser uma forma de compartilhar a riqueza das tradições do Ano-Novo Lunar. Com as novidades, espera-se que os jogadores possam entrar no clima da temporada com itens vibrantes como o Card de Jogador Loong Kee, que mistura símbolos antigos com arte neon contemporânea, o adorável Chaveiro Patinhas da Sorte, que traz imagens icônicas do Ano-Novo Lunar com um toque lúdico, e o spray animado Espreguiçando, que dá vida à essência enérgica e alegre das celebrações.

Confira em Valorant, de 7 a 28 de fevereiro.

Objetivos temáticos

Celebração, Ano do Dragão, Tradições, Sorte

Principais características

Passe de Evento

Preço: Grátis

Título “Sorte Turbinada”

Spray Espreguiçando (Animado)

Chaveiro de Arma Patinhas da Sorte

Card de Jogador Loong Kee

20 Radianite Points

Comentários dos desenvolvedores

Quais foram os objetivos de design com o Passe de Evento Balança da Sorte?

“O Passe de Evento Balança da Sorte é um convite para que nossos jogadores do mundo inteiro possam celebrar conosco o Ano do Dragão, além de também ser uma forma de compartilhar a riqueza das tradições do Ano-Novo Lunar” – Mingxi Zou, Produtora de Jogo

Que conceitos ou inspirações relevantes vocês quiseram transmitir com o Passe de Evento Balança da Sorte?

“Esperamos que os jogadores possam entrar no clima da temporada com itens vibrantes como o Card de Jogador Loong Kee, que mistura símbolos antigos com arte neon contemporânea; o adorável Chaveiro Patinhas da Sorte, que traz imagens icônicas do Ano-Novo Lunar com um toque lúdico; e o spray animado Espreguiçando, que dá vida à essência enérgica e alegre das celebrações.” – Mingxi Zou, Produtora de Jogo

