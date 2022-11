The Game Awards: qual será o melhor jogo do ano?

Confira a lista de indicados

O The Game Awards 2022 será realizado no dia 8 de dezembro. A lista de indicados foi publicada na última segunda (14), e a competição está acirrada! Confira abaixo:

Stray

Xanoblade Chronicles 3

Horizon Forbidden West

A Plague Tale Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

O vencedor do ano passado foi It Takes Two. Qual será o deste ano? Façam suas apostas!