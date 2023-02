Sons of The Forest supera expectativas com 2 milhões de cópias vendidas

Jogo entrou na lista dos 20 melhores de todos os tempos na Steam, superando o estouradíssimo Hogwarts Legacy e o gigante Warzone 2

Superando as expectativas da desenvolvedora, a Endnight Games declarou recentemente que o game Sons of The Forest (SotF) atingiu a marca de dois milhões de cópias vendidas em suas primeiras 24 horas. E chegou fazendo história, já que entrou na lista dos 20 melhores jogos de todos os tempos na Steam, alcançando a quinta colocação, superando o estouradíssimo Hogwarts Legacy e o gigante Warzone 2. Foram mais de 411 mil pessoas jogando online simultaneamente durante o lançamento.

Sons of the Forest é uma sequência de The Forest (2018), um jogo de sobrevivência de enorme sucesso lançado no auge do gênero. Em The Forest, seu avião caiu sobre um deserto remoto e o jogador tenatva sobreviver construindo abrigo e fogo, precisando capturar animais selvagens e vasculhar a bagagem espalhada do acidente em busca de restos e itens essenciais, até as criaturas mutantes bizarras e assustadoras começarem a farejar seu acampamento. Em SotF, seu helicóptero cai sobre uma ilha remota, na qual você tenta sobreviver construindo abrigos e fogueiras, capturando animais selvagens e vasculhando os dispersos. Muito parecidos, né?!

As avaliações até o momento são em sua maioria positivas, evidenciando principalmente a IA impressionante, que deixa tudo mais realista e aterrorizante! “Tem sido uma longa jornada desde que começamos o desenvolvimento de ‘Sons of The Forest’ e ele se tornou o jogo mais complexo que já fizemos”, declarou a Endnight Games no último dia 3. “Ainda há muito mais que queremos adicionar; itens, novas mecânicas, equilíbrio de jogabilidade e muito mais. Não queríamos atrasar novamente, então decidimos envolver a comunidade no desenvolvimento contínuo deste projeto e manter nossa data de lançamento em 23 de fevereiro, mas lançar em acesso antecipado”, completou.

“The Forest acabou sendo um enorme sucesso, principalmente devido à incrível comunidade e às sugestões, comentários e relatórios de bugs que os jogadores compartilharam conosco. Estamos muito empolgados e esperamos que os jogadores queiram entrar nesta nova jornada conosco para fazer deste o melhor simulador de survival horror”, afirmaram os devs em nota na Steam.

O jogo sai por R$ 88,99 na Steam e você confere o trailer abaixo: