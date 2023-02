Shinji Mikami deixará a Tango Gameworks em breve

Os rumores da saída de Mikami surgiram em um e-mail que falava sobre deixar a empresa nos próximos meses

Shinji Mikami é o fundador da Tango Gameworks, conhecido por consolidar o icônico Resident Evil e seus outros grandes trabalhos em ‘Ghostwire: Tokyo’, ‘Hi-fi Rush’ e ‘The Evil Within’. Mas o criador parece estar de saída da desenvolvedora em breve.

Os rumores da saída de Mikami surgiram em um e-mail que falava sobre deixar a empresa nos próximos meses. Assinado por Todd Vaughn, vice-presidente de desenvolvimento da Bethesda, a mensagem diz: “Mikami-san tem sido um líder criativo e mentor de suporte para jovens desenvolvedores na Tango há 12 anos por meio de seu trabalho nas franquias ‘Evil Within’, ‘Ghostwire: Tokyo’ e ‘Hi-Fi Rush’”.

De acordo com o site True Achievements, a veracidade do e-mail foi confirmada por outros funcionários da Bethesda. Em nota, a companhia afirmou que deseja “sucesso para Mikami no futuro e que está animada para o que vem pela frente para os desenvolvedores talentosos da Tango”. Acrescentaram também que o suporte para Ghostwire: Tokyyo e Hi-Fi Rush continuará.

Mikami tem sido mentor nos últimos anos, pois queria descobrir talentos que fizessem a diferença na indústria e que tivessem o mesmo pensamento para práticas mais sustentáveis de desenvolvimento. Em paralelo, fez trabalhos de diretor-executivo.

Será que ele se aposenta ou podemos esperar por mais jogos desse gênio?