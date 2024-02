Shadow of the Erdtree: 1ªDLC de Elden Ring

Lançamento da maior expansão produzida pela FromSoftware está previsto para junho. Pré-vendas já estão disponíveis.

Foi anunciada a tão aguardada primeira DLC de Elden Ring, o renomado jogo da FromSoftware, consagrado como o melhor jogo do ano no The Game Awards de 2022. Sob o título “Shadow of the Erdtree”, esta expansão ocorre após os eventos do jogo principal.

Ambientada no fascinante novo mundo chamado “Land of Shadow”, onde a deusa Marika fez sua primeira aparição, a trama destaca Messmer como o dominante deste território.

Chegou a hora de assumir o papel de Miquella, o irmão amaldiçoado de Malenia, anteriormente na posse de Mohg, enquanto explora este vasto novo mundo, que, segundo o executivo da FromSoftware Hidetaka Miyazaki, “compartilha tecnicamente o mesmo espaço que as Terras Intermédias, o mesmo universo”.

Essa DLC é a maior expansão já produzida pela FromSoftware. “O casulo e o braço que você viu no início do trailer são, na verdade, o ponto de entrada para a Terra das Sombras, onde os jogadores entrarão na área da DLC”, acrescentou.

Em comparação à região de Limgrave, o novo mundo é maior, até mesmo que de outros jogos da empresa.

O lançamento está previsto para 21 de junho de 2024 e já está em pré-venda no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e PC.