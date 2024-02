Riot engaja comunidade em competição com influenciadores

Jogadores de Wild Rift terão a oportunidade de enfrentar seus influenciadores favoritos com final presencial em São Paulo

Em fevereiro, o League of Legends: Wild Rift está em clima de carnaval! Os jogadores poderão curtir o ‘CarnaWild’, de 9 a 23 deste mês, e a comunidade, celebrar o icônico feriado da maior festa da cultura brasileira com diversas novidades dentro e fora do jogo. O Brasil nunca foi tão Wild.

Faz parte também da comemoração, o Wild Rounds: edição de carnaval – uma experiência competitiva aberta para aqueles jogadores que querem passar a folia de Momo tryhardando e subindo os ranks. No Wild Rounds, uma parceria da Riot Games com a Gamers Club, jogadores terão a chance de competir entre si em um qualificatório aberto para 16 times. Depois, os classificados jogarão contra 8 equipes formadas por influenciadores na fase online. Os dois melhores se enfrentarão na Grande Final, num evento presencial temático de “ressaca de carnaval”, marcada para 2 de março, em São Paulo.

Emerok, Tayggan, KenjiKane, Theyser, JoJo, Shumas, Aspira e Lufelii já deixaram sua marca no Rift no passado, agora, eles terão de mostrar suas habilidades de liderança ao capitanear seus times e desafiar a comunidade no Wild Rounds. Além disso, agregando ainda mais à experiência, LeoVeio e Akumoto serão os hosts da iniciativa, e Belle fará a narração dos jogos nas semifinais e na Grande Final.

“Sabemos que a comunidade mobile é extremamente diversa, e com o ‘CarnaWild’ nós temos o objetivo de engajar todos os tipos de jogadores – dos casuais aos mais tryhard. Acreditamos que proporcionar uma experiência competitiva à comunidade junto a seus criadores favoritos, é uma forma de retribuir toda a paixão e energia dedicadas ao Wild Rift”, diz Natália Arantes, Gerente Sênior de Marketing e Comunicação da Riot Games Brasil.

Para participar do Wild Rounds: Carnaval Edition, acesse o link (https://gamersclub.gg/wildrift/wildrounds) e se inscreva pelo formulário!

Outras informações sobre o CarnaWild em breve. Fique ligado no site (https://wildrift.leagueoflegends.com/pt-br/news/) e também nos canais de Wild Rift no Twitter (https://twitter.com/WildRiftBR) e Instagram. (https://www.instagram.com/wildriftbr)

Sobre League of Legends: Wild Rift

Se você não conhece esse jogo, deixe-me apresentar a você: League of Legends Wild Rift é um jogo de estratégia e ação para dispositivos móveis, desenvolvido pela Riot Games e ativo em Beta Regional Aberto desde 2020. O Wild Rift traz a clássica jogabilidade MOBA do League of Legends para dispositivos móveis com controles renovados e um design aperfeiçoado para telas sensíveis ao toque. Pessoas de todos os níveis podem se juntar aos amigos, encontrar seus Campeões preferidos e fazer grandes jogadas em batalhas 5 contra 5 com o objetivo de destruir a base inimiga — tudo de forma gratuita, a qualquer momento e em qualquer lugar. Uma versão de Wild Rift para console já está nos planos da Riot e será lançada posteriormente. Aclamado pela crítica, vencedor de vários prêmios e liderando lojas de aplicativos móveis em todo mundo, o Wild Rift promete trazer a magia do LoL para novos públicos. As pessoas terão um novo portal para o universo de Runeterra, uma experiência altamente competitiva e justa de e-Sports, as melhores músicas da Riot Games, Campeões amados e atualizados e uma ampla comunidade de criadores.