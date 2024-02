Grammy lembra mortes de Astrud Gilberto e Rita Lee durante o ‘In Memoriam’

As duas artistas apareceram no telão do palco, durante apresentações que celebraram o legado de nomes como Tony Bennett, Sinéad O’Connor e Tina Turner

A cerimônia do Grammy incluiu as cantoras Rita Lee e Astrud Gilberto no segmento do “In Memoriam”, seção do evento dedicada a relembrar e saudar os mortos da indústria da música no último ano.

As duas artistas apareceram no telão do palco, durante apresentações que celebraram o legado de nomes como Tony Bennett, Sinéad O’Connor e Tina Turner.

Rita Lee morreu em 8 de maio do ano passado, aos 75 anos, em decorrência dos efeitos de um câncer no pulmão. A cantora foi a maior estrela do rock brasileiro e despontou durante o tropicalismo com a banda Os Mutantes.

Astrud Gilberto, por sua vez, morreu em 6 de junho por motivos não divulgados, aos 83 anos de idade. Ela foi uma das vozes da bossa nova mais conhecidas e ajudou a divulgar o gênero ao redor do mundo.