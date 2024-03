Riot anuncia ingressos para Playoffs e Final do CBLOL

Final do CBLOL está prevista para 20 de abril, em São Paulo. Também haverá várias edições especiais do CBLOL Fest espalhadas pelo Brasil

O momento mais aguardado pela comunidade brasileira de League of Legends está chegando: os Playoffs do CBLOL. A batalha pelo título da Primeira Etapa e pela oportunidade de representar os fãs mais fervorosos no MSI 2024 contará apenas com seis times seguindo em frente

A Final do CBLOL está prevista para 20 de abril, na Arena CBLOL, em São Paulo, no mesmo lugar onde tudo tudo começou em 20 de janeiro. Além disso, haverá várias edições especiais do CBLOL Fest espalhadas pelo Brasil, proporcionando mais oportunidades para a comunidade se reunir e testemunhar esse grande momento juntos.

Igor Corrêa, gerente de produto da LOL Esports na Riot Games Brasil, ressaltou a importância de unir a comunidade, tanto presencialmente quanto oferecendo novas experiências para quem assiste de casa. “Por isso, garantimos que estamos trazendo um momento diferenciada para a Final da Primeira Etapa”, prometeu, além de adiantar que compartilhará mais detalhes, em breve, sobre a Grande Final da Segunda Etapa, que será realizada em uma arena externa, com maior capacidade de público, para celebrar o fim da temporada competitiva de 2024.

Durante este ano, com diferentes projetos, a Riot Games reafirma seu compromisso de inovar na experiência de quem assiste ao CBLOL. Um dos objetivos é sempre buscar inovações, da estrutura ao conteúdo, para atender melhor aqueles que mais importam: os fãs e a comunidade brasileira de League of Legends.

No CBLOL, serão 10 datas de Playoffs na Arena, com todos os confrontos presenciais e abertos ao público.

No caso do CBLOL Academy, somente os três dias decisivos da Fase Eliminatória e da Grande Final serão presenciais, enquanto o restante será disputado online, seguindo o mesmo formato da Fase de Pontos e da Fase de Grupos.

Os ingressos para os Playoffs e a Grande Final de CBLOL e CBLOL Academy serão vendidos em três datas diferentes, todas às 13h (horário de Brasília), por meio da plataforma uhuu.com, com preços de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia entrada). É importante se cadastrar antecipadamente e marcar na sua agenda para não perder a chance de comparecer à Arena e apoiar seus times e jogadores favoritos nesses momentos decisivos!

