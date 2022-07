PS Plus Extra e Premium com 50 títulos da Ubisoft até o final de 2022

Aumentando o catálogo para 32 jogos, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Rogue Remastered, Assassin’s Creed Freedom Cry e Assassin’s Creed: The Ezio Collection chegam nos próximos dias

Com a chegada dos novos planos da PlayStation Plus em junho, de acordo com nossa queridinha Sony, até o final de 2022 as categorias Extra e Premium do PS Plus contarão com 50 títulos da Ubisoft. Com 27 jogos atualmente, nos próximos dias chegarão mais jogos e, entre eles, teremos vários de Assassin’s Creed.

Aumentando o catálogo para 32 jogos, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Rogue Remastered, Assassin’s Creed Freedom Cry e Assassin’s Creed: The Ezio Collection chegam nos próximos dias.

Como a promessa era de 50 jogos até o final do ano, ficam faltando 18 títulos para serem acrescentados nos serviços Extra e Premium para PlayStation 4 e PlayStation 5. Far Cry 6, Riders Republic, Watch Dogs 2 e Legion, The Division 2 e alguns outros grandes títulos são nomes fortes que são especulados como os próximos a entrarem no catálogo.

E aí! Tá ansioso para ver algum desses chegar ao PS Plus? Ou ainda está esperando algum específico que só está na Ubisoft+?