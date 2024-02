Play News estreia nesta quinta (22/2)

Conduzido por Léo Zalcman, programa buscará uma abordagem inovadora e divertida para o jornalismo, e também será será exibido na TV aberta.

A PlayTV, renomado canal televisivo dedicado à cultura pop, universo geek, games e música, anunciou o lançamento de seu mais novo programa, “Play News”. Conduzido por Leonardo Zalcman, diretor de conteúdo e canais digitais, o programa promete revolucionar a forma de consumir notícias, combinando informação e entretenimento de maneira única.

“Play News” estreia nesta quinta-feira (22/2), às 21h30, e será transmitido pela parabólica no Canal 574 da Claro, na parabólica da Sky, nas plataformas de streaming da Soul TV e Zapping e na TV por Assinatura da Claro no canal 122 da Claro, na SKY canal 161 , na OiTV 143 e na TV aberta, por meio da parceria com a TV Diversa, uma emissora de televisão aberta brasileira, sediada em Juiz de Fora (MG) com alcance em mais de 60 cidades, incluindo a capital Belo Horizonte.

Essa inovadora iniciativa da PlayTV oferece uma abordagem refrescante ao jornalismo, com transmissões programadas para as noites de terça e quinta-feira, prometendo ser um ponto alto na grade do canal.

O programa fará uma curadoria de conteúdo de tudo que está em alta no universo de cultura pop, música e cinema de uma forma leve e descontraída. E com quadros durante o programa como o “Momento Mementum” que visa atualizar o espectador de todos os memes que estão bombando nas redes sociais. Além disso, o público poderá interagir mandando sugestões de pauta com a #playnews, e no próprio Instagram do @leozalcman