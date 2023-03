Phil Spencer afirma que Microsoft terá loja de aplicativos em breve

A companhia está aguardando apenas as novas leis europeias de mercados digitais entrarem em vigor

O CEO da divisão de jogos da Microsoft, Phil Spencer, disse recentemente, em entrevista à Financial Times, que os planos para a loja de apps da Microsoft seguem vivos. A companhia está aguardando apenas as novas leis europeias de mercados digitais entrarem em vigor.

As novas regras abordam as preocupações que envolvem o duopólio em plataformas móveis por parte do Google e da Apple.

Anunciado em dezembro de 2022, o Digital Markets Act (Lei dos Mercados Digitais) obrigará a Apple e o Google a permitirem outras lojas em seus sistemas operacionais. Porém, ambas as empresas podem recorrer, acabando por adiar a implementação.

“Queremos estar em posição de oferecer o Xbox, o nosso conteúdo e de nossos parceiros terceirizados em qualquer tela em que alguém queira jogar”, disse o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer. “Hoje, não podemos fazer isso em dispositivos móveis, mas queremos construir um mundo que achamos que virá onde esses dispositivos serão abertos. A Lei dos Mercados Digitais é o tipo de coisa que estamos planejando. Acho que é uma grande oportunidade.”

A Microsoft já declarou outras vezes que o App Store da Apple dificulta o serviço de jogos em nuvem em dispositivos Apple e acaba forçando os jogadores a acessar por meio de um navegador, reduzindo o desempenho.

Se tudo der certo, em 2024 veremos isso acontecer.