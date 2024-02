O Valorant Champions 2024 vai para Seul

Com um número maior de equipes e talentos do competitivo, essa temporada promete ser uma das mais empolgantes da história do VCT.

A temporada 2024 do Valorant Champions Tour começou! Dessa vez, traz 44 das melhores equipes do cenário competitivo do Valorant das 4 Ligas Internacionais: VCT Americas, VCT CN, VCT EMEA e VCT Pacific. Ao longo da temporada, vamos seguir a jornada das equipes pelo Torneio Kickoff, duas etapas de Ligas Internacionais e dois Masters, todos levando ao Champions em Seul, na Coreia do Sul.

A jornada rumo ao Champions!

Torneio Kickoff

Datas: 16/02 a 03/03

No Torneio Kickoff, será a primeira vez em que veremos as equipes de cada Liga Internacional. Os resultados dele determinarão as oito melhores, que irão para o Masters Madrid. Para mais informações sobre o formato do Torneio Kickoff, confiram este artigo.

Masters Madrid

Datas: 14/03 a 24/03

O Masters Madrid será o primeiro evento global do Valorant Champions Tour 2024. Veremos as oito melhores equipes dos Torneios Kickoff se enfrentando em Madrid para determinar quem sairá na frente na temporada. O Masters começará com uma Fase Suíça, seguida de uma chave de eliminação dupla de quatro equipes.

Ligas Internacionais – Etapa 1

Datas: 03/04 a 12/05

Após o Masters Madrid, voltaremos para a competição da Liga Internacional com a Etapa 1. As competições vão de abril até o começo de maio, e determinarão as três melhores equipes de cada liga, que se classificarão para o próximo evento global, o Masters Shanghai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Masters Shanghai

Datas: 23/05 a 09/06

Doze equipes classificadas na Etapa 1 se enfrentarão em Shanghai, na China, no segundo evento Masters da temporada. Elas competirão ao longo de duas semanas intensas, e apenas uma sairá do evento como a número um do mundo.

Ligas Internacionais – Etapa 2

Datas: 15/06 a 21/07

A Etapa 2 começará imediatamente após o Masters Shanghai e será o último desafio antes do Champions. Essa etapa classificará as três melhores equipes de cada Liga Internacional para o Valorant Champions. Além disso, cada Liga Internacional terá uma quarta classificada por acúmulo de pontos de campeonato ao longo do ano.

Champions Seul

Datas: 01/08 a 25/08

Todos os caminhos levam ao Champions. Depois de muitos eventos no ano, veremos as 16 melhores equipes se encontrarem em Seul para o evento final da temporada 2024 do VCT. O Champions ocorrerá ao longo de três semanas. As melhores equipes do mundo todo se enfrentarão para determinar a Campeã Mundial do VCT 2024!

Com um número maior de equipes e talentos do competitivo, essa temporada promete ser uma das mais empolgantes da história do VCT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ficar por dentro das novidades e ter a cobertura completa da temporada 2024 do Valorant, acompanhe tudo no site e siga as redes sociais de VALORANT.