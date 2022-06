O primeiro jogo de PC com gráficos

Para começarmos a contar essa história, vamos conhecer nossos personagens: Roberta e Ken Williams

Para começarmos a contar essa história, vamos conhecer nossos personagens: Roberta e Ken Williams. Ken, rapaz apaixonado por computadores na década de 70. Roberta, vidrada por aventuras, se interessou por um jogo que seu marido, Ken, estava jogando. Com elementos de RPG, Colossal Cave era o primeiro jogo de aventura no computador. Mas, calma. Ele não foi o primeiro com gráficos.

O jogo foi escrito por Will Crowther em 1976, antes de existir gráficos de computador. Ou seja, havia somente textos, uma história e seu poder de escolha. Roberta decidiu jogar. E ela não conseguia parar de pensar sobre como passar de todas as situações que lhe eram apresentadas no game. Ela zerou em um mês e, depois disso, pensou: “Eu consigo fazer isso. Eu consigo criar um jogo. Eu quero e vou criar um jogo!”

Roberta não fazia ideia de como começar. Então, pensando nos jogos que já havia jogado, lembrou do jogo de tabuleiro Detetive. Porém, era necessária uma história, um enredo. Foi daí que começou a criar seu próprio mundo.

Um infográfico gigante desenhado à mão e pronto, ali estava o jogo. E foi isso! Agora, vinha a tarefa de programá-lo. E para isso precisa de que? Isso mesmo, um programador. E quem era um? Ele mesmo, seu esposo Ken!

Enquanto Roberta trabalhava no jogo, Ken estava envolvido na criação de uma empresa. Ela então pediu para que Ken e todos os outros que trabalhavam com ele fossem a um jantar. Lá, apresentou sua ideia.

Todos a olhavam sem entender nada, afinal, ela estava falando sobre assassinatos, pessoas morrendo, como morreram e mistérios. No final de tudo aquilo, eles começaram a conversar, e quem não entendia nada era ela. Até que eles disseram que já haviam feito jogos de aventura em textos. Mas eles precisavam ir além. Eles precisavam de gráficos.

Roberta ficou em choque! Eles tinham topado! Agora só tinha mais um probleminha: ninguém nunca havia feito isso.

Naquele tempo, os jogos viam em disquetes com apenas 360 kbps. Era impossível colocar fotos, por exemplo. Ken, então, teve a ideia de desenhar linhas como gráficos, o que deu certo. E assim nasceu o primeiro jogo de computador com gráficos: Mystery House! Confira abaixo:

Além de primeiro jogo com gráficos, foi também um dos primeiros do gênero de terror. Hoje, algo muito simples para nós. Mas naquele tempo, um grande salto tecnológico.