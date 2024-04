“New Meta: a história por trás do split” tem 4º episódio liberado

Se você é fã de eSports, espero que esteja acompanhando o documentário feito por uma das principais organizações de esportes Eletrônicos do Brasil, a Liberty, que lançou, em janeiro, o “New Meta: a história por trás do split”.



A série registra desde o início da pré-season até os desafios durante toda a competição. Para você que gostaria de saber cada detalhe, é um prato cheio. Conheça Makes, Drakehero, Piloto e Cavalo, atletas promissores que estão em desenvolvimento a longo prazo, e micaO, dono de um tetracampeonato do CBLOL. Sem filtros e sem enrolação, a narrativa tenta mostrar a realidade de uma equipe de eSport de alt rendimento no Brasil.

“Fomos bem transparentes e estamos mostrando como funciona nossa mentalidade. Estamos reafirmando esse conceito de desenvolvimento de talentos a longo prazo no cenário há alguns anos. Essa é a chance de mostrar esse projeto em imagens, discursos e na prática. Temos bastidores de toda a campanha no primeiro split, desde os momentos de vitória e felicidade até as rodadas de maior pressão, derrotas e grandes desafios”, comenta Samuel Walendowsky, CEO e Co-Founder da Liberty.

Chegando a ganhar sete partidas seguidas, a organização se destacou no primeiro split do CBLOL 2024, e entrou no rol de maiores sequências do torneio. Infelizmente, acabou eliminada na última rodada da fase regular nos critérios de desempate.

“O ‘Drive to Survive’ é uma das nossas referências. Foi muito essa proposta: ‘De qual maneira vamos mostrar mais o que fazemos no dia a dia com qualidade’? Fizemos tudo com os padrões que consideramos interessante, de alto nível, divertido… ao mesmo tempo em que também estamos entregando os valores temos enquanto clube”, afirma o CEO.

Nesta quinta-feira (25), foi disponibilizado o quarto episódio, que conta tudo sobre a parte final do primeiro split do CBLOL 2024, ponto principal do documentário, onde a Liberty adentra no momento conclusivo do torneio. A produção conta com a participação especial do jornalista Bruno “LeonButcher”, editor-chefe do Mais eSports, um dos principais portais do cenário, trazendo comentário exclusivos da imprensa sobre momentos cruciais da organização. O último episódio será lançado em maio.



Confira os episódios já disponíveis: