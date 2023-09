‘Mobile Legends: Bang Bang’ se aproxima de seu sétimo aniversário com a estreia de um novo visual

O novo logo faz parte da atualização de gráficos e arte e reflete uma imagem renovada e diversificada do jogo, bem como as diversas mudanças pelas quais passou ao longo dos anos

A segunda fase do Projeto Next de ‘Mobile Legends: Bang Bang’ será lançada hoje (13)! Estreando um visual completamente novo, o popular MOBA chega ao seu sétimo aniversário com uma nova temporada de experiências e melhorias gráficas para os jogadores.

Visual completamente novo para a nova Iore

O novo logo faz parte da atualização de gráficos e arte e reflete uma imagem renovada e diversificada do jogo, amplamente jogado por gamers em todo o mundo, bem como as diversas mudanças pelas quais passou ao longo dos anos, incluindo a nova Iore de Eruditio, lançada em junho deste ano.

O ‘Mobile Legends: Bang Bang’ tem algo para todo tipo de jogador com seus diversos modos de jogo, seja para um fã de MOBA hardcore ou um jogador casual, incluindo Magic Chess, Brawl, Arcade e batalhas ranqueadas. Mais detalhes sobre a trama expandida podem ser encontrados na seção do apêndice.

Atualizações gráficas e de habilidades chegarão para os seguintes heróis de Eruditio – Layla, X.borg, Bruno, Johnson, Lolita, seguidos por Miya (herói não-Eruditio). Por exemplo, o visual steampunk de Layla foi refeito com um contorno mais brilhante, que combina com uma roupa escolar que tem tudo a ver com a lore de Eruditio, além de sua arma de alta tecnologia.

O mesmo acontece com a arma de Lolita, que agora mostra o Núcleo de Energia Noumenon no centro do seu martelo. A reformulação das habilidades de Lolita terá efeito no próximo patch, focado no tema “proteção” – fazer sacrifícios por seus companheiros de equipe para garantir a vitória!

Moonton Games/Divulgação

Além de Lolita, os jogadores de Johnson também podem esperar por uma reformulação de habilidades nas próximas atualizações. Conforme os desdobramentos da história da Temporada 29 (S29) acontecem em Eruditio, os heróis baseados lá ganharão maior ênfase e, portanto, a renovação das habilidades de Johnson ocorrerá nos próximos patches para dar ao jogador uma experiência sazonal ainda mais sólida.

Interface renovada

Moonton Games/Divulgação

Moonton Games/Divulgação

A interface (UI) da tela principal permite que os jogadores interajam com um herói sazonal de sua escolha (esta temporada mostrará apenas os heróis de Eruditio mencionados anteriormente, como a Layla, por exemplo) e aprendam um pouco sobre suas características, histórias únicas e até mesmo segredos. Com essa novidade, haverá mais falas de heróis (incluindo as próximas reformulações das habilidades de Lolita e Johnson).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso não se aplica somente à tela principal, mas também ao pós-jogo. Dependendo do resultado do modo de batalha, o personagem selecionado fará diferentes tipos de elogios ou incentivos aos jogadores, mesmo se você for um MVP ou SVP! Os jogadores também podem desbloquear novas falas ou interações à medida que continuam a usar o herói escolhido, o que também irá desbloquear cenas bônus. Existem quatro camadas de interações extras entre heróis – será que você conseguirá desbloquear todas elas?

Novos heróis sazonais serão apresentados na interface principal nas próximas atualizações. Nesta temporada, Layla será o destaque como a primeira heroína de ‘Mobile Legends: Bang Bang’ para novatos. Ela será a instrutora para ajudar quem está se aventurando pelo MLBB pela primeira vez e também guiará os novatos enquanto se familiarizam com as instruções e controles.

Esta função serve para proporcionar uma experiência mais imersiva a todos os jogadores e não afetará o desempenho no jogo. No próximo patch, os jogadores podem esperar recursos reduzidos para navegar no jogo, multi-threading simplificado e performance técnica atualizada (dependendo do modelo do smartphone do jogador).

Introdução ao Festival Estelar

O Festival Estelar é celebrado anualmente e já é uma tradição em Eruditio. Para a população local, promover um sentimento de festividade e união são os dois pilares sobre os quais a cultura da cidade é construída. Pessoas de toda a região consideram o festival uma oportunidade para mostrarem as suas invenções, grandes e pequenas, para o restante do mundo. Como resultado, os participantes do festival muitas vezes o consideram uma experiência muito inspiradora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quase todos os Eruditianos participam do festival, que acabou se tornando também uma oportunidade comercial, graças aos turistas visitantes interessados em vivenciar a cultura local. A influência do festival é tão grande que várias cidades próximas possuem suas próprias versões do evento, mas em um formato bem menos grandioso.

Principais atrações do Festival: observação das estrelas e mercado

Feixes de luz são emitidos pela torre da universidade e iluminam toda a cidade, para o deslumbre dos participantes do festival. Com isso, a cerimônia formal chega ao fim e assim começa uma semana de festividades.

Eruditio é conhecida em todo o mundo pela sua tecnologia inventiva e cultura diversificada. No sexto dia, o festival muda de foco e se torna uma espécie de mercado. Pessoas de toda a região se reúnem para exibir os mais recentes avanços tecnológicos de suas respectivas raças. O mercado dura uma semana e, neste período, os cidadãos de Eruditio estão ocupados visitando amigos e familiares. Ao mesmo tempo, diversas organizações municipais patrocinam encontros de grande escala onde todos são bem-vindos.