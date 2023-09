Maior Escape Room do país chega a Brasília

Experiência de entretenimento que desafia a mente e desperta a imaginação, o Escape Room 60 Minutos abriu nova filial

O novo Escape Room 60 Minutos abriu as portas em Brasília no último dia 7, com quatro das onze salas projetadas para funcionamento. São elas:

“Ameaça Zumbi”, inspirada na série Walking Dead;

“A Profecia do Orbe Mágico”, inspirada em Harry Potter;

“Anel do Poder”, inspirada em Senhor dos Anéis;

“Matadouro”.

No último dia 15, chegou a vez da inauguração da mais aguardada das salas, a “Scape Wars”, inspirada na saga Star Wars. A expectativa é de que todas as onze salas estejam inauguradas até o fim de setembro, para testar os limites da criatividade e do raciocínio lógico dos jogadores. Vou te contar que já fui dar uma olhadinha e o nível de qualidade tá, ó: lá em cima!

Instalado no terceiro piso do ParkShopping, o escape traz um conceito diferente, que trabalha o realismo desde a chegada. Os participantes são recepcionados por um personagem real, o “artesão do tempo”. Os desafios das salas estimulam os participantes a trabalharem em equipe, pensarem com agilidade e usarem a sagacidade para resolver os mistérios e escapar antes que o tempo, que é de 60 minutos, se esgote.

Cada sala oferece uma narrativa única e imersiva, onde os participantes são transportados para cenários envolventes, desde aventuras históricas até mistérios contemporâneos. Os desafios variam em complexidade, proporcionando diversão tanto para novatos quanto para veteranos em busca de uma dose a mais de adrenalina intelectual.

Para o sócio administrador do empreendimento, Rodrigo Melo Xavier, a iniciativa de aumentar o número de salas em relação ao Escape Room 60 Minutos do Pier 21 reflete a crescente demanda do brasiliense por entretenimento presencial e diferenciado. “Depois da pandemia, as pessoas começaram a valorizar os momentos de lazer com a presença de amigos. Vejo famílias inteiras saindo das salas bastante motivadas e fazendo planos para voltar”, ressalta.

Ao entrar nas portas do Escape Room 60 Minutos, os visitantes deixarão para trás o cotidiano e mergulharão em uma jornada cheia de emoção e suspense. Cada sala é um mundo novo a ser desvendado, onde pistas ocultas e quebra-cabeças desafiadores os aguardam.

Para conhecer as salas e fazer seu agendamento, acesse o site oficial do Escape Room. E se você quiser ver com mais detalhes as salas disponíveis, tem um reel lá no meu Instagram com todos os detalhes.

Serviço

Escape Room 60 Minutos PKS

Local: Terceiro piso do ParkShopping – SMAS, trecho 1, Guará, Brasília-DF

Horário de funcionamento: 10h às 22h

Mais informações: 60minutosescape.com