Jogos para jogar com seus amigos

Confira seis dicas de jogos legais para se divertir (ou não) com sua galera

Eu amo jogar videogames, e a experiência com certeza fica mais legal quando jogamos com nossos amigos. Então, trouxe uma lista com seis jogos para você se divertir (ou não) com a galera:

Battle Block Theater

É um jogo de comédia onde os gatos (sim, os gatos) dominaram o mundo, e você tem que passar de fases recheadas de puzzles e conseguir novelos de lã para libertar seus amigos da prisão. Mas, para isso, o amiguinho tem que ajudar.

Don’t Starve Together

Na vibe de Tim Burton, esse jogo é um desafio divertido de sobrevivência. Em um mundo onde quase tudo pode te matar, você deve construir, explorar e não morrer de fome. Um jogo simples e viciante, acredite.

Overcooked 2

Esse com certeza é um dos meus favoritos! Administre uma cozinha de restaurante e tente não tacar fogo em tudo. Seja rápido e preciso. Seja um bom chefe. Não desligue o freezer à noite.

Unrawel Two

Um jogo de puzzles-plataforma. Vencedor do D.I.C.E. Awards na categoria “Jogo para a família”. Descubra diferentes maneiras de jogar. Salte, deslize, balance e corra mais rápido do que nunca. É pura fofura e beleza!

Stardew Valley

É um clássico e sempre que possível irei recomendar para vocês! Além de ser lindo, fofo, relaxante e divertido, você herda a fazendinha do seu avô e a partir dai você começa a escrever sua história.

It Takes Two

Se você quer muita aventura e ação, esse é o jogo! Vencedor do TGA como o Melhor Jogo do Ano, It Takes Two é um jogo surpreendente a cada fase.

Gostou da lista? Então já chama a galera e boa gameplay!