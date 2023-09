GeekVerse Festival: estrelas do universo geek e gamer marcarão presença

Estão confirmados nomes como Nyvi Estephan, Muca Muriçoca, Gordox, Hiago dos Vídeos e muitos outros destaques do segmento

Nos dias 6, 7 e 8 de outubro, o GeekVerse Festival vai movimentar o Distrito Federal. Com mais de 45 atrações já confirmadas, 15 ambientes temáticos distribuídos em um espaço de 10.000m² no Taguatinga Shopping, exposições e campeonatos de e-sports, o evento já nasce como o maior do Centro-Oeste voltado para o público geek.

As celebridades do universo geek e gamer estarão na capital federal para falar com fãs e entusiastas na 1ª edição do GeekVerse Festival. Começando por Neto e Guizão, do canal Maneirando, que foram convidados como embaixadores do evento. Também estão confirmados nomes como Nyvi Estephan, Muca Muriçoca, Gordox, Hiago dos Vídeos e muitos outros destaques do segmento.

Para o organizador do evento, Bruno Barra, “se o GeekVerse fosse um festival de música, poderíamos dizer que estamos com um line-up repleto de rockstars e ídolos do pop”. “Fizemos uma curadoria pensando exatamente em quem o nosso público gostaria de ouvir e conhecer. Temos atrações para interesses diversos de todas as idades, desde as crianças, teens e adultos”, comenta.

Em um espaço com mais 10 mil m², o evento conta com 15 áreas temáticas e começa no dia 6 de outubro. Entre os grandes nomes, se destaca Nyvi Estephan, eleita pelo eSports Awards 2019 a maior host da América Latina e terceira do mundo. Nyvi já apresentou alguns dos mais relevantes campeonatos do Brasil e até mesmo mundiais. Ela estará presente nos três dias de evento.

Já no sábado, dia 7, o GeekVerse recebe as atletas Loud Mi, Loud Voltan e Loud Babi, que, juntas, somam mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, o festival conta com a presença de artistas que são febres no TikTok, como Hiago dos Vídeos, Chapoh11, Lkzinhu e Duduzito. E pra finalizar em grande estilo, Mamute Gelado, Lucas Guedes, Matheus Noylan e Família Arqueira agitam o evento.

Além de todos os influenciadores e gamers, o GeekVerse vai receber grandes dubladores de personagens icônicos de séries, filmes, animes e animações como Fred Mascarenhas, Wirley Contaifer, Sérgio Cantú, Manolo Rey, Cadu Paschoal, Raphael Rossato, Mariana Torres e Helena Palomanes.

A GeekVerse tem paixão pelos games e pelo desejo de se destacar nesse universo competitivo e cheio de novidades, e, por isso, a Gamer Arena mergulha no universo dos e-sports. No espaço, serão promovidos os torneios dos principais jogos competitivos do mundo, como CSGO, League of Legends, Valorant, Fifa, Free Fire e mais, com premiações incríveis.

Os torneios também serão transmitidos pelo canal oficial da GeekVerseFestival, com participação de vários dos convidados, incluindo a Hostess Nivy.

Quem quiser curtir o evento já pode adquirir os ingressos online, através do site oficial do GeekVerseFestival, sem a cobrança de taxa de conveniência. Os valores são a partir de R$ 69 (meia-entrada para cosplayers, crianças, idosos, portadores de necessidades especiais ou doadores de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 138 (inteira) por dia. É importante ressaltar que crianças com até três anos de idade têm entrada gratuita.