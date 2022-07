Gaste pouco e se divirta muito!

Separei oito jogos, todos baratinhos. Confere a lista:

Com o anúncio de GOW Ragnarok, lembrei dos valores absurdos dos jogos ultimamente. E nada (nada!) justifica o alto preço. Caros e cheios de bugs. (tô falando de você mesmo, The Quarry). Pensando nisso, vamos para mais uma lista de jogos com sugestões pra todos os bolsos, só que mais sensatos:

Assassin’s Creed: Brotherhood

Considerado por muitos com o melhor da franquia, o Brotherhood está praticamente no limite do valor da nossa lista. O jogo se passa no mundo aberto de Roma, na Itália, e aqui você abusa do parkour, mas com cuidado: tem que ser na calada, modo stealth. Uma super experiência por apenas R$ 59,99. Compre aqui

Need For Speed: Most Wanted

“Mas, Karol… eu gosto é de correr…”. Então, aperta o cinto e acelera! NFS é a sua oportunidade para

furar a barreira policial, competir em alta velocidade e usar e abusar do nitro. Prove que você é o melhor de todos os tempos! A passagem para esse mundo está apenas R$ 59,00.

Hellblade Senua’s Sacrifice

Dos mesmo criadores de Devil May Cry, Hellblade é um jogo de ação com pegada medieval (sim, tipo Vikings) e uma história profunda, onde Senua sofre de transtornos mentais. Isso fica bem evidente na sua jornada. O jogo é bem sentimental, com uma mensagem super importante e com gráficos bem feitos. Você pode ter por apenas R$ 55,99.

Celeste

Com arte feita pros brazukas do estúdio MiniBoss, o jogo conta a história de Madeline e sua jornada subindo a Montanha Celeste. Ganhador dos prêmios “Melhor jogo independente” e “jogo mais impactante” no The Game Awards 2018, esse de longe é um dos meus favoritos. Além de super lindo e com uma trilha sonora perfeita, ele tem a dose perfeita de desafio. Sua aventura custará apenas R$ 36,99.

Hollow Knight

Se é metroidvania que você quer, é o que você vai ter! Hollow Knight, um dos mais aclamados jogos indie, é pra você. Lute contra criaturas malignas, explore cavernas e faça amizades com insetos! Sua aventura épica pelo reino Hallownest começa por apenas R$ 27,99.

Devour

Para ter aquela gameplay de qualidade, já chama os amigos e joguem Devour. O jogo de terror é cooperativo de até quatro jogadores, e nele vocês enfrentarão o demônio Azazel e farão de tudo para mandá-lo de volta para o outro mundo. Disponível na Steam pela balela de R$ 10,89.

A Bird Story

Um RPG de aventura para você que gosta de uma atmosfera de suspense e de ir descobrindo as coisas de pouquinho em pouquinho. Dos mesmos criadores de To The Moon e Finding Paradise, o jogo conta

a história de um menino solitário com uma baita imaginação e que, durante uma caminhada, encontra um pássaro machucado e resolve cuidar dele, criando assim uma amizade. Você vai desembolsar apenas R$ 8,39 para jogar.

Dreaming Sarah

Mas se você gosta mesmo é de uma aventura fofinha e quer dar aquele apoio para os desenvolvedores brazukas, Dreaming Sarah é para você. Sarah está em coma e precisa da sua ajuda para acordar. E para fazer isso você explora diversos lugares e resolve puzzles. Jogo leve e de boas! E mais leve ainda é o valor: apenas R$ 5,99.

Tem muitos outros, mas, por hoje, esses foram os escolhidos. Aproveitem e depois me contem o que acharam!