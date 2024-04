Fallout é um sucesso e terá 2ª temporada

A série – baseada na franquia da Bethesda e produzida pela Amazon – já acumulou mais de 5 milhões de visualizações no Prime Video. Fallout já é um sucesso, com 2,5 bilhões de minutos assistidos e sempre aumentando. A série será renovada para segunda temporada, já que entrou no top 3 dentre as mais assistidas de todos os tempos do streaming em apenas quatro dias após o lançamento, além de ser também a temporada mais vista, destronando Anéis do Poder.

Com antigos e novos fã da franquia, é claro que a série produziu um aumento no número de jogadores ativos em vários capítulos de Fallout. Os jogos tiveram um salto em vendas, desde a estreia da série no dia 11. O título Fallout 4 chegou ao topo dos mais vendidos, mesmo com seus 9 anos de vida e chegando a 12º jogos mais disputados, com 101 mil jogadores simultâneos.

Isso mostra o quanto é impactante uma nova leitura feita por plataformas diferentes e revela muito sobre o comportamento de consumo na indústria de jogos. Sem perder tempo, a Bethesda, responsável pelos jogos mais recentes da franquia, oferece 80% de descontos em vários títulos de Fallout e anunciou que terá uma atualização gratuita para o Fallout 4, agora, nesta quinta (25/4).

Outro título que chamou atenção foi Fallout 76, lançado há 6 anos, mas que teve uma crescente presença por parte dos gamers, chegando a 73 mil jogadores simultâneos.

Isso não foi nenhuma novidade, já que tivemos outros títulos de sucesso e que geraram mais e mais vendas de seus jogos, como Cyberpunk 2077, depois da série Cyberpunk: Mercenaries na plataforma Netflix; jogos do Mario, após o filme Super Mario Bros e, talvez, o maior até agora, The Last of Us da HBO (Max).

Os trailers já sugeriram que a série terá muitas referências aos jogos, porém o diretor Todd Howard tranquilizou aqueles que nunca jogaram, dizendo que não precisam se preocupar em ficar perdidos. Então, se você ficou interessado, já pode dar o play que está tudo bem. Howard, reconhecido por seu trabalho nos jogos Fallout 3 e 4, afirmou que a série será uma ótima introdução para quem quer descobrir esse mundo pós-apocalíptico.