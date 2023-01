Faça parte da revolução em Deep in Galaxies, um frenético roguelike intergaláctico

Vamos dar uma olhadinha em um game independente?

Opção é o que não falta no mundo dos videogames. Tem muita coisa boa que não conhecemos por ficarmos presos aos grandes lançamentos e jogos clássicos. Portanto, vamos dar uma olhadinha em um game independente hoje?

Desenvolvido pela Molton Studio e da editora Raiser Games, Deep in Glaxies – DIG é um roguelike de plataforma com progressão de mundo aberto. Cooperativo de até quatro jogadores, é um game satisfatório de ação/arcade, bem na pegada de jogos como Broforce e Noita.

Confira o trailer:

Você pode escolher entre as nove classes de personagens, cada um com habilidades iniciais e características diferentes e que poderão ser melhoradas ao avançar no jogo com liberdade. São mais de 200 itens e 180 habilidades para te ajudar a sobreviver. Destrua vários biomas, trace batalhas frenéticas e faça descobertas de eventos espaciais enquanto completa missões que o recompensam com armas, habilidades, itens e porções.

O jogo te envia para uma viagem numa galáxia inspirada nos visuais dos jogos dos anos 1980, onde você deverá combater Overlord e seu império. Após completar as missões, você obterá habilidades passivas que complementarão o amplo arsenal do jogo. Construa os personagens à sua maneira e conquiste os níveis mais difíceis!

“Deep in Galaxies é uma aventura robusta e cheia de ação, construída com tempo zero de paragem e tempo máximo de diversão. Oferece ao gamer a liberdade de explorar diferentes planetas e uma jogabilidade aberta que se traduz no caos das cooperativas de sofás. Esperamos ver as reações quando a DIG for lançada no próximo mês”, diz Juan Iscar, diretor de marketing da Raiser Games.

O jogo estará disponível para PC no dia 16 de fevereiro, por US$ 14,99 na Steam, com tradução em português. Se faz seu estilo de jogo, vale a pena dar uma conferida!