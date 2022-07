Conheça Stray, o jogo do gatinho cyberpunk

O título, que nem foi lançado e já é o top 1 de jogos mais vendidos na plataforma da Valve, foi desenvolvido pela BlueTwelve Studio e chega no dia 19 de julho

Tem gente que gosta de gatos aí? Eu sou a maior fã! Inclusive, tenho dois, uma fêmea e um macho. Minha gata é amarelinha, igual nosso protagonista em Stray!

O título, que nem foi lançado e já é o top 1 de jogos mais vendidos na plataforma da Valve, foi desenvolvido pela BlueTwelve Studio e chega no dia 19 de julho para PC, Playstation 4 e PlayStation 5.

Nosso gatinho cyberpunk está ferido, sozinho nessa cidade futurista, e nós temos que ajudá-lo a sair deste lugar com nossas incríveis habilidades felinas. Você não precisa ter gato para saber que eles amam derrubar as coisinhas, e aqui isso será essencial para avançar pela cidade.

Na nossa jornada não estamos sozinhos, afinal nosso drone, chamado B-12, que encontramos logo no início, nos acompanha nessa missão, traduzindo os robôs humanoides que estão pela cidade, nos atualizando sobre as missões, sendo nosso inventário guardando itens e memórias, interagindo com eletrônicos e ajudando contra nossos inimigos Zurks.

Esse robôs vivem tranquilamente em um lugar onde parecia ser para humanos. E como humanos, os robôs reagem de diferentes maneiras ao ver o gatinho. Vamos aprendendo quem gosta e quem não gosta da gente. Algum deles são úteis e nos ajuda. Então, não deixe de falar com todos para descobrir quem pode nos ajudar.

O cenário foi inspirado na cidade de Murada de Kowloon, na China, e de acordo com os criadores, “o ambiente traz uma narrativa intrigante e um forte contraste entre sua natureza sintética, porém humanoide, a sensação orgânica da cidade e a notável falta de humanos”. A cidade é linda e cheia de sinais neon, e isso nos dá o desejo de sempre estar olhando ao nosso redor. Isso será bom para acharmos “memórias” que desbloqueiam no B-12 dados sobre a cidade e tudo que está acontecendo.

As mecânicas deixam o jogo interessante, e a proposta é que seja divertido, mas não muito extensa. Stray está em pré-venda por R$ 57,41 na Steam e estará no catálogo da PS Plus no primeiro dia. E se você tiver o PS5, vai ser legal sua experiência com o DualSense.

Se tem alguém ansiosa para esse jogo, essa pessoa sou eu! E você, animado também?