BSB Play estreia neste sábado

Que Brasília está se tornado um verdadeiro paraíso para os gamers nos últimos tempos, vocês já sabem! A novidade é, agora, a TV Cultura, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Instituto Conecta Brasil, está prestes a lançar o BSB Play, um programa repleto de conteúdo voltado à tecnologia, inovação e, é claro, games!



Quem estará no comando, é o ilustre e carismático apresentador Miron de Lelis, conhecido carinhosamente como Mironzitos. Vocês devem se lembrar dele por sua participação anterior na GameLife para compartilhar um pouco da sua jornada como criador de conteúdo e sua experiência na final do Cria Meu Cria do Banco do Brasil.



O programa estreia neste sábado (16/3), às 19h, na TV Cultura, e será exibido todos os sábados. Acompanhem o Instagram @bsbplayoficial e confira, em breve, as novidades e bastidores do projeto.