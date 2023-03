Brasil terá homenagem e participação de mais de 50 estúdios na Gamescom

A Gamescom, como é popularmente conhecida, é um dos maiores eventos para a indústria de games e tem um peso comercial no cenário de games

Você sabia que o nosso país possui um dos mercados que mais crescem no mundo quando o assunto é jogos para dispositivos móveis? E se eu te contar que somos o maior da América Latina? Fomos o 11º mercado de aplicativos mais valioso de 2022 e o 2º quando falamos de tempo gasto neles.

A Gamescom, como é popularmente conhecida, é um dos maiores eventos para a indústria de games e tem um peso comercial no cenário de games. Devido ao crescimento do setor aqui no nosso país, o Brasil foi escolhido para ser homenageado na edição deste ano.

Uma parceria entre a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames) e a Associação Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) forma a delegação do Projeto Brazil Games. Eles anunciaram quais empresas brasileiras estarão na Game Developers Conference (GDC). Confira no vídeo abaixo:

Serão mais de 50 desenvolvedores brasileiros, entre eles estarão a Mad Mimic, Viva Games e Hermit Crab Game Studio.

Três estúdios apresentarão seus jogos durante a conferência. Mad Mimic apresentará ‘Mark of the Deep’ durante o GDC Pitch Day 2, enquanto Limiar Studios e Ilex Games são dois dos apenas 10 estúdios selecionados para participar do evento GDC Pitch Day 1, com seus jogos ‘Black Thomas Keep Chronicles’ e ‘Tower of Samsara: Tesouros Escondidos’.

Também será mostrado o crescimento do cenário de jogos por aqui, apresentado em uma sessão chamada ‘Brazil Games: An Overview of Business Opportunities’, que contará com a presença de especialistas da indústria de jogos do país.

“Estamos muito felizes em trazer a delegação dos Brazil Games de volta à GDC”, diz Eliana Russi, diretora de operações da Abragames. “O Brasil tem um jogo vibrante e em rápido crescimento indústria de desenvolvimento, e estamos entusiasmados em mostrar o talento e a criatividade de nossos desenvolvedores para o mundo.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Divulgado pela Abragames em pesquisa, atualmente existem mais de 1000 estúdios brasileiros ativos, e 57% deles tiveram negociações internacionais de seus jogos no ano de 2021. Em 2022, 19 jogos foram lançados associados à Abragames em plataformas mundiais, como a Steam e para Nintendo Switch.

É lindo ver nossa visibilidade e reconhecimento aumentando. O espaço que teremos neste evento voltará mais ainda os olhos do mundo para nosso país e nossa indústria local.