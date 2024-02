‘Woman Goal’ seleciona atletas do futebol feminino que podem ter oportunidade na Espanha

As peneiras acontecerão esta semana, em SP, RJ e RS. Estarão presentes dirigentes de futebol dos principais clubes de LIGA F e outros campeonatos espanhóis e europeus

A plataforma espanhola Woman Goal, desenvolvida por T3N Sport&Investiment, chega ao Brasil para procurar as melhores jogadoras de futebol do país. Entre os dias 8 e 12 de fevereiro, uma equipe formada por técnicos e diretores de futebol, reconhecidos internacionalmente, comandará drafts para avaliar atletas.

Em total, mais de 350 mulheres, a partir de 17 anos, mostrarão o seu talento em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro em peneiras organizadas em parceria com os principais clubes locais.

Nos eventos participam tanto atletas que já tem alguma experiência no futebol quanto jogadoras que procuram uma primeira chance.

Algumas personalidades do futebol brasileiro estarão acompanhando o desenvolvimento do evento, entre eles Sandra Maria dos Santos, Diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino do Ministério de Esporte, que estará presente no draft de Porto Alegre. Dirigentes da Federação Paulista de Futebol, uma das instituições colaboradoras no Brasil, também marcarão presença em São Paulo.

Woman Goal conta com a parceria e financiamento do governo da Espanha através do CSD (Consejo Superior de Deportes). O objetivo é potenciar a profissionalização do futebol feminino no mundo conectado as melhores jogadoras com os grandes clubes e agências de scouting fortalecendo, ainda mais, o nível da competição espanhola e internacional.

Durante oito meses a equipe de Woman Goal percorre os cinco continentes procurando o talento das mulheres que sonham com jogar futebol profissionalmente. Em cada país são escolhidas as três melhores atletas.

Peneira final

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em total são 28 escolhidas em todo o mundo. Elas viajarão à Espanha para participar em uma peneira final diante dos diretores de futebol dos clubes de LIGA F, a maior competição de futebol feminino do país e uma das mais importantes do mundo, onde brilham brasileiras como Kathellen (Real Madrid) e Ludmila da Silva (Atlético de Madrid), entre muitas outras. Também estarão representantes de outros campeonatos espanhóis e europeus.

Os dirigentes terão a oportunidade de avaliar as jogadoras pessoalmente e contratá-las lhes oferecendo a posibilidade de cumprir o seu sonho.

Além disso, as atletas serão atendidas por nutricionistas, psicólogos e treinadores que oferecerão um serviço integral para a criação de um perfil completamente profissional. Assim poderão iniciar o seu caminho no futebol de elite com a atenção e cuidado de uma equipe exclusivamente dedicada a elas.

Oportunidade única e gratuita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As jogadoras que participam nos drafts não tem que se preocupar com nenhum custo, só precisam sonhar e se dedicar, estar focadas e comprometidas com o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

“A jogadora que forme parte da comunidade Woman Goal não tem que pagar nada. É uma aposta, uma iniciativa nossa, sabemos que temos que fazer um grande investimento em elas, mas que no final vai ser bom para elas e para o futebol feminino internacional”, explica Martina Olivas, CEO e cofundadora do projeto.

“Woman Goal procura talento feminino no mundo do futebol e ajuda posicionar as atletas e converti-las em referentes nos seus países de origem”, disse Olivas.

O que é Woman Goal?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Woman Goal é uma plataforma global que nasceu para impulsionar o futebol feminino mundialmente. É uma empresa especializada na captação de talento, formação e criação de ativos. Está focada na construção e potencialização da imagem de marca nacional e internacional de clubes, competições, federações e jogadoras de futebol para que o negócio cresça e o esporte feminino também.

Woman Goal fez uma análise profunda antes de começar essa aventura internacional na procura do talento das mulheres que amam o futebol. O tour começou em Panamá, passou por Venezuela, México e Colômbia, além de Estados Unidos, Austrália e vários países da Europa.

AGENDA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PORTO ALEGRE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DATA: 8 E 9 DE FEVEREIRO

LOCALIZAÇÃO: Av. Protásio Alves, 6220 – Petrópolis, Porto Alegre – RS, 91310-001

HORÁRIO: 9h às 16h

RIO DE JANEIRO

DATA: 10 DE FEVEREIRO

LOCALIZAÇÃO: Campo gramado do CT João Saldanha

Local : General Severiano

Endereço: Av. Venceslau Brás, 72 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, 22290-140

HORÁRIO: 9h às 17h

SÃO PAULO

DATA: 12 DE FEVEREIRO

LOCALIZAÇÃO: Nossa Arena

Rua sem saída, 200 Acesso pela, Av. Nicolas Boer, 100 – Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo

HORÁRIO: 13:00 ás 17:00h

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]