Vitor Roque desencanta no Barça e os jornais se derretem pelo “Tigrinho”

Acabou o jejum de Vitor Roque no Barcelona. Depois de seis jogos, o ex-Athletico precisou de um minuto em campo para marcar o primeiro gol pelo clube catalão.

Roque entrou aos 18 minutos do segundo tempo e marcou aos 19, dando a vitória sobre o Osasuna, pela 20ª rodada da La Liga.

Não por acaso, ele foi o destaque nos dois principais jornais de Barcelona, nesta quarta-feira (31). O Sport destacou que “O rugido do Tigrinho despertou o Barcelona da apatia”, escreveu o veículo, que ainda chamou o atacante brasileiro de “salvador”.

O Mundo Deportivo destacou o primeiro gol do atacante com a camisa do Barcelona. “Primeiro rugido de gol do Tigrinho com o Barcelona.

Até mesmo o As, de Madri, se rendeu ao camisa 19 do Barcelona. “O brasileiro dificilmente esquecerá esta partida. Foi entrar e beijar o santo. Dois minutos depois de entrar em campo, ele ultrapassou todos dentro da área e finalizou de cabeça após grande cruzamento de Cancelo, abrindo definitivamente o placar. Ele celebrou em grande estilo, com orações incluídas. Certamente depois de assinar pelo Barcelona, ​​este era o segundo sonho que esperava realizar”, escreveu.

