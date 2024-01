Vítima de “velhofobia” no Brasil, Luxemburgo está próximo de acerto com o Colo Colo

O técnico que mais ganhou jogos na era dos pontos corridos do Brasileirão, é considerado “ultrapassado” por boa parte da mídia

Aos 71 anos, o técnico Vanderlei Luxemburgo é tratado como “velho” pela imensa maioria da mídia esportiva brasileira. Maior vencedor do Brasileirão na era dos pontos corridos, Luxemburgo está próximo de fechar acordo com o Colo Colo, uma das maiores equipes do Chile, segundo o jornal La Tercera.

Há uma visível má vontade com Luxemburgo no Brasil, sob o argumento de que está ultrapassado. Se isso fosse verdade, valeria também para Luis Felipe Scolari, que, aos 75 anos, dirige o Atlético-MG e não pensa em se aposentar tão cedo.

Quer outro exemplo? Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, o português de 69 anos que deixou saudades no Flamengo, desejado por dez entre dez clubes brasileiros, é apenas dois anos mais jovem que Luxa. Quem ousaria chamar o mister de ultrapassado?

Destaque no La Tercera

A matéria do jornal chileno que fala do interesse do Colo Colo em Luxemburgo trata o brasileiro com a maior reverência. O La Tercera diz que o clube chegou a pensar em nomes como Daniel Morón, Luis Zubeldía, Jorge Almirón, Gabriel Heinze, José Néstor Pekerman e Martín Palermo, mas fica evidente o entusiasmo quando se refere a Vanderlei Luxemburgo:

“Há quem foge aos moldes: primeiro, porque é o único da lista que não é argentino. E, principalmente, pelo seu currículo impressionante. Este é Vanderlei Luxemburgo, que já treinou a Seleção Brasileira e o Real Madrid. A menção é apenas um resumo, pois sua carreira inclui os clubes mais importantes de seu país e algumas passagens pela Arábia Saudita e China”, conclui a publicação chilena.

