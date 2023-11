Vini Jr., Tamires e Marcos Leonardo são eleitos vencedores do Samba Gold 2023

A escolha dos melhores é feita pelo voto de internautas e também por um corpo de jurados, formado por 25 especialistas, entre os quais a coluna Futebol Etc

Vinícius Júnior, no futebol masculino; Tamires, no futebol feminino; e Marcos Leonardo, o melhor sub-20, são os grandes vencedores do Samba Gold 2023, um prêmio criado há 15 anos pela Samba Agency (Sambafoot).

A escolha dos melhores é feita pelo voto de internautas e também por um corpo de jurados, formado por 25 especialistas, entre jornalistas, comentaristas, narradores e influenciadores de todo o Brasil. Este ano, a coluna Futebol Etc, do Jornal de Brasília, teve a honra de participar como integrante do corpo de jurados.

O Samba Gold masculino é entregue anualmente, desde 2008, para o melhor jogador brasileiro que atua no exterior. O feminino, que existe desde 2021, é entregue para a melhor jogadora brasileira que atua aqui ou fora do país.

Já o sub-20 chegou na sua segunda edição e premia o melhor jovem jogador brasileiro, seja ela atuando no Brasil ou no exterior.

Os craques dos últimos 5 anos

2022: Neymar (PSG)

2020: Neymar (PSG)

2019: Alisson (Liverpool)

2018: Roberto Firmino (Liverpool)

2017: Neymar (PSG)

2016: Philippe Coutinho (Liverpool) b

