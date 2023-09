Coluna Futebol Etc ajuda a eleger o craque ‘Samba Gold’ de 2023

O prêmio, criado em 2008, escolhe anualmente o melhor jogador brasileiro que atua fora do país

O ‘Samba Gold’, um prêmio criado em 2008 pela Samba Agency (Sambafoot), começou a colher os votos do seu corpo de jurados, formado por 25 especialistas, entre jornalistas, comentaristas, narradores e influenciadores de todo o Brasil, inclusive o titular da coluna Futebol Etc, do Jornal de Brasília.

O atacante Neymar, agora atuando pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, foi o grande vencedor do prêmio ‘Samba Gold’ 2022, como o melhor jogador brasileiro que atua fora do país. Essa é a sexta vez que Neymar leva o prêmio, já que o conquistou também em 2014, 2015, 2017, 2020 e 2022.

Na categoria feminina, que foi realizada pela segunda vez no ano passado, a atacante Debinha, do Kansas City, ficou com o troféu. Endrick, do Palmeiras, foi eleito o melhor jogador sub-20 do país (nessa categoria, necessariamente o atleta não precisar estar atuando fora do país).

O prêmio leva em conta as estatísticas, o papel, as conquistas e o impacto geral dos atletas em seu clube ao longo da temporada. O resultado está previsto para ser divulgado na primeira semana de dezembro. A coluna Futebol Etc está avaliando as melhoras escolhas para definir seus votos no masculino, no feminino e no sub-20.

Veja os últimos vencedores dos últimos cinco anos:

2022: Neymar (PSG)

2020: Neymar (PSG)

2019: Alisson (Liverpool)

2018: Roberto Firmino (Liverpool)

2017: Neymar (PSG)

2016: Philippe Coutinho (Liverpool)

