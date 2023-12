Vídeo: veja o pedido de desculpas de Léo Dias ao empresário do Luva de Pedreiro

“Venho a público dizer que não são verdadeiras as diversas notícias que publiquei em 2022 sobre Allan Jesus”, admitiu o jornalista

Sucesso nas redes sociais, o baiano Iran de Santana Alves ganhou fama como o Luva de Pedreiro e conquistou o Brasil e o mundo com o seu carisma. Esse fenômeno brasileiro alcançou mais de 20 milhões de seguidores, entre Instagram, Twitter e TikTok, mas teve a sua trajetória cheia de polêmicas com o seu ex-empresário Allan de Jesus.

Você se lembra que, em 2022, o “Luva” ganhou ate uma longa matéria no Fantástico, da Rede Globo, na qual ele aparecia como vítima de um empresário tratado como vilão.

Todos se recordam também que quase todo o noticiário dessa polêmica “Luva x empresário” nasceu de notas publicada pelo colunista de celebridades Léo Dias.

Pois agora, neste sábado (9), para a surpresa geral, esse mesmo Léo Dias publicou um vídeo em suas redes sociais com uma inusitada retratação pública, direcionada ao empresário Allan Jesus.

“Não são verdadeiras as diversas notícias que publiquei em 2022 sobre Allan Jesus”, diz, em síntese, o jornalista (confira o vídeo abaixo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre as matérias que Leo Dias se retratou, encontram-se manchetes que retratavam Allan Jesus de maneira negativa. Uma dessas publicações afirmava que Jesus era arrogante e ocultava informações de Luva de Pedreiro, enquanto outra sugeriu que o influencer estava sendo boicotado pelo ex-empresário. Outras reportagens de Leo Dias incluíam alegações não comprovadas de que Allan Jesus teria impedido uma campanha de Luva de Pedreiro com Cristiano Ronaldo e tentado comprar um imóvel de R$ 11 milhões à vista.

Leo Dias admitiu que não possuía provas para sustentar suas acusações contra Allan Jesus, especialmente aquelas relacionadas a desvios de valores ou irregularidades nos repasses financeiros ao influencer Luva de Pedreiro. No vídeo, Dias pediu desculpas e expressou arrependimento por ter afetado a honra de Allan Jesus, comprometendo-se a evitar tais ações no futuro. O caso destaca a importância da verificação de informações e responsabilidade na cobertura jornalística, especialmente no contexto de celebridades e figuras públicas.

