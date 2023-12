Vídeo: Endrick é recepcionado por Ancelotti e pelos craques do Real Madrid no vestiário

O seu futuro treinador disse que o palmeirense está evoluindo muito bem e “estamos muito satisfeitos por ele poder ser nosso jogador no próximo ano”

Depois de um giro pelos EUA – onde onde conheceu astros da NBA e do beisebol – o garoto Endrick desembarcou nesta sexta-feira (15) em Madrid, e foi recepcionado pelo técnico Carlo Ancelotti e pelos jogadores do time espanhol.

A joia brasileira cumprimentou um por um os seus futuros companheiros, falando espanhol e inglês, mas sempre perguntando: ”fala português?”

O técnico Carlo Ancelotti, questionado sobre o seu futuro pupilo, declarou:

“Espero que ele aproveite o momento. Ele está evoluindo muito bem e estamos muito satisfeitos por ele poder ser nosso jogador no próximo ano, mas temos que esperar até julho. Estivemos com ele e conversamos com ele”.

O jovem atacante, que ainda jogará o Paulistão pelo Palmeiras, está na Espanha acompanhado dos familiares, e dará início ao planejamento de mudança para Madri. A família está procurando casa para morar.

Ver essa foto no Instagram CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Uma publicação compartilhada por Virtudes Sánchez (@viir_sanchez)

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]