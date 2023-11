Vídeo: a impagável participação do atacante Hulk num vídeo de humor

Estrela do Galo mostra talento como ator, contracenando com humoristas nordestinos. No vídeo, que já viralizou na web, Hulk faz o papel de fã de um “craque marrento”

Imagine o cenário: num hotel de luxo, um fã implora para ter acesso à área de piscina para fazer uma self com o seu ídolo – um jogador de futebol marrento – que toma banho de sol.

"Rapaz, Allanzinho tá alí na piscina, libera ao pra eu tirar uma foto… sou muito fã dele…", implora. O fã conversa com um simpático assessor gordinho, que promete ajuda-lo, mas adverte o craque é muito enjoado. O cara teria ido de Belo Horizonte só pra conseguir uma foto com Allanzinho. Enfim, ele consegue. O vídeo é muito engraçado, com milhares de visualizações e comentários. Confira. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alan flavio de araujo (@alansmithoficial_) A vida real O "torcedor" em questão é o paraibano Givanildo Vieira de Sousa, 37 anos, o Hulk, do Atlético-MG. O hotel, que pertence ao próprio Hulk, é o BA'RA, o mais luxuoso de João Pessoa, inaugurado há um ano e teve investimento de quase R$ 50 milhões. Se você, por exemplo, quisesse passar o Réveillon hospedado nele, teria que desembolsar mais de R$ 20 mil. Só que não há mais disponibilidade. O tal "craque" que é 'tietado' no vídeo é o influenciador Alan Flávio de Araújo (@alansmithoficial), com quase 1,5 milhão de seguidores somente no Instagram, um fenômeno da nova geração de humoristas nordestinos. E o gordinho boa-praça que atua como "assessor" é Emanuel Fonseca (@esqueleto.of), com mais de meio milhão de seguidores, outro fenômeno da web. Os dois protagonizam vídeos hilários diariamente e arrastam milhões de fãs no país inteiro. A mansão de Hulk Hulk, nascido em Campina Grande, concentra a maioria dos seus investimentos na Paraíba, e está construindo uma mansão em João Pessoa, onde pretende morar futuramente com a sua esposa Camila Ângelo. O imóvel à beira mar, avaliado em R$ 5 milhões, fica na praia do Bessa, num condomímio de luxo, e está sendo construído em estrutura metálica, com vidros de fora a fora. que privilegiam a vista. A obra está na fase de acabamento.