Verdades e mentiras sobre a nova Seleção Brasileira

A goleada na estreia contra a Bolívia foi boa para Neymar, que bateu o recorde de Pelé; e para Fernando Diniz, que pode fazer a CBF esquecer Ancelotti

Verdade – Neymar ultrapassou a marca de Pelé e tornou-se o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols;

Mentira – Esse recorde, que deve ser ampliado nos próximos anos, não quer dizer que Neymar é maior do que Pelé. Jamais!

Verdade – Neymar também não é melhor do que Ronaldo (62 gols), Romário (56) e Zico (48), mas dificilmente alguém baterá o seu recorde nas próximas décadas (ou séculos);

Mentira – A importância e a liderança de Neymar na Seleção – como querem alguns críticos – não acabou. Com Diniz, ele continuará sendo “o cara”;

Verdade – Ganhar na estreia das eliminatórias é bom, mas ganhar da Bolívia, o pior time da América do Sul, ainda não pode servir de parâmetro;

Mentira – O Brasil não corre o menor risco de ficar fora da próxima Copa. A Fifa aumentou o número de vagas na Europa e na América do Sul exatamente por isso;

Verdade – Temos bons goleiros, mas curiosamente eles levam gols de chutes de longa distância. Foi assim no jogo de ontem e nas duas últimas eliminações na Copa do Mundo;

Mentira – Cássio, do Corinthians, está velho para a Seleção? Aos 36 anos ele ainda é o melhor goleiro do Brasil;

Verdade – Richarlisson, pela bola que está jogando, não deveria ser convocado. Tampouco esse desconhecido Matheus Cunha;

Mentira – Temos, sim, opções de atacantes melhores do que essas, atuando aqui no Brasil: Hulk, Rony, Pedro, Gabigol, por exemplo;

Verdade – Com o “dinizismo”, a intenção da CBF é iniciar a tão esperada renovação da Seleção, e até esquecer aquela história de Ancelotti;

Mentira – Ainda não deu para perceber como será essa “renovação”, porque Fernando Diniz usou praticamente a mesma turma de Tite;

