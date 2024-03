Uma revista brasileira pagou € 1 milhão para tirar Dani Alves da prisão

Uma bomba que vem da Espanha: a jornalista espanhola Marisa Blázquez, do programa “Fiesta”, disse que foi um veículo de imprensa brasileiro que pagou a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de Daniel Alves determinada pela Justiça da Espanha. O ex-jogador deixou a prisão, em Barcelona, e está em liberdade provisória enquanto aguarda julgamento de recurso contra condenação por estupro.

