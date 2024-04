Torcedora do São Paulo, ex-miss Bumbum promete ir nua ao MorumBis quando Carpini for demitido

O Brasileirão mal começou e já temos um candidato a “vilão nacional”: o técnico do São Paulo, Thiago Carpini Barbosa, de 39 anos, é quase uma unanimidade na bolsa de apostas como o primeiro a ser demitido entre os times da Série A.

O time Tricolor perdeu no sábado (13) para o Fortaleza, no MorumBis, mas a diretoria finge naturalidade e garante que Carpini seguirá como técnico no jogo contra o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã. Ele foi avisado ontem pela diretoria que o trabalho segue.

Nove entre 10 jornalistas esportivos apostam na queda de Thiago Carpini. À primeira vista, uma exceção é o Craque Neto, comentarista da Band”

“Que campanha maldosa essa por parte da imprensa com o Thiago Carpini?. Se ele é ruim, não faria o que fez no Água Santa e Juventude. Eu acho ele grande treinador, mas precisa dar tempo a ele. Não se pode colocar numa pessoa toda a responsabilidade do fracasso”, diz Neto, que depois acaba admitindo que o treinador não terá vida longa no Tricolor.

A pressão não é apenas da mídia. A torcida do São Paulo também está de “saco cheio” com o jovem treinador. E o maior exemplo dessa insatisfação é dado pela modelo Suzy Cortez, ex-miss Bumbum internacional, torcedora e sócia do time paulista, que, com exclusividade para a coluna Futebol Etc, lançou esse desafio:

“Se o Carpini for demitido, prometo ir assistir a um jogo nua no Morumbis. Pode ser que um dia ele seja um bom técnico, mas agora é péssimo; nada de esquema; só chutão pro Calleri segurar a bola”, desabafou a modelo.

E a torcedora, que é uma celebridade nas redes soiais com milhões de seguidores, aponta até uma sugestão para o presidente Júlio Cesar Casares:

“Na minha opinião, Kaká poderia ser uma boa opção para comandar o time. Kaká fez todos os cursos de treinador, é um cara que todos respeitam e vai poder fazer oque acha certo. Ninguém no elenco é maior do que ele no futebol”, complementou.

O currículo do técnico Thiago Carpini

2018 – XV de Piracicaba (auxiliar)

2018–2019 – Botafogo-PB (auxiliar)

2019 – Guarani (auxiliar)

2019 – Guarani (interino)

2019–2020 – Guarani

2020 – Oeste

2020–2021 – Inter de Limeira

2021–2022 – Santo André

2022 – Ferroviária

2022–2023 – Água Santa

2023–2024 – Juventude

2024– São Paulo

