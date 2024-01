Todas as mentiras que Daniel Alves já contou até agora

O julgamento do ex-jogador da Seleção Brasileira acontecerá em Barcelona, entre os dias 5 e 7 de fevereiro, e é bem remota a sua chance de “escapar”

Parece brincadeira, mas não é. Nesta quarta-feira (17), Daniel Alves apresentou uma novo elemento à Justiça da Espanha, mudando mais uma vez a sua versão no caso em que é acusado de crime sexual, na Espanha.

O ex-jogador do PSG e da Seleção Brasileira agora dirá que estava bêbado. A nova versão é uma forma que os advogados encontraram de atenuar a pena de Daniel Alves, acusado de estupro por uma jovem de 23 anos. Até o momento, o atleta não havia falado sobre estar bêbado.

Para dar veracidade ao relato, Daniel Alves contará com a ajuda da mulher, Joana Sanz, que afirmará que o marido chegou em casa alterado na noite.

Anotamos, a seguir, todas as versões de Daniel Alves, desde janeiro do ano passado, quando foi preso em Barcelona, sem possibilidade de pagar fiança para responder em liberdade.

Daniel mente que nem sente

1)- “Eu não sei quem é essa senhora. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi na minha vida. Nunca invadi o espaço de alguém sem autorização”, quando surgiu a denúncia.

2)- ”Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo, entrei no banheiro com ela, mas nada aconteceu entre nós”, quando surgiram provas irrefutáveis contra ele;

3)- Na terceira versão, o ex-atleta disse que aconteceu apenas sexo oral e que havia mentido anteriormente para preservar o casamento com Joana Sanz;

4)- Posteriormente, ele sustentou a versão de que houve sexo com penetração, mas com consentimento;

5)- E agora essa conversa de que estava bêbado e não se lembra de nada que aconteceu na boate Sutton;

O julgamento de Daniel Alves acontecerá em Barcelona, entre os dias 5 e 7 de fevereiro, e as suas chances de escapar são consideradas praticamente nulas.

