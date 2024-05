Tite no Flamengo: quando um “urubu é azarado”, o de baixo c@g@ no de cima

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O Flamengo não perdeu nesta 5ª rodada, mas o empate com o Bragantino só aumentou a pressão em cima do técnico Tite, que virou uma espécie de urubu azarado. Diz a lenda que um urubu está com azarado, o de baixo caga no de cima. É mais ou menos isso que está acontecendo com o Flamengo de Tite.

Veja ainda no ‘Futebol em 1 minuto’ que o Real Madrid é campeão da Espanha pela 36ª vez.

