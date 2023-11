The New York Times acusa a Fifa de menosprezar o futebol feminino

Na cerimônia da Bola de Ouro, a presença do tenista Novak Djokovic – que já defendeu “privilégios” para atletas profissionais masculinos – foi muito criticada pelo jornal norte-americano

Uma longa reportagem do The New York Times fez duras críticas à cerimônia de entrega da Bola de Ouro, na última segunda-feira (30/10), por considerar o evento excessivamente machista.

A solenidade, na verdade, era da revista France Football, mas o jornal norte-americano, em texto assinado por Caoimhe O’Neill, direcionou as suas críticas à Fifa, que não consegue disfarçar o tratamento desigual dedicado ao futebol feminino.

A seguir, os principais trechos da reportagem do NY Times:

E aqui para entregar o prêmio Bola de Ouro à melhor jogadora de futebol feminino do mundo, a espanhola Aitana Bonmati, por favor, seja bem-vinda ao palco… Novak Djokovic!?

Espere um minuto.

Não é este um homem que uma vez disse que os tenistas masculinos mereciam receber mais do que as tenistas femininas? É sim.

Em 2016, depois de vencer o Indian Wells Masters, Djokovic foi questionado sobre a sua opinião sobre a igualdade salarial e disse que os homens “deveriam lutar por mais” e “receber mais prêmios” porque as estatísticas mostravam uma maior assistência nos jogos de ténis masculino.

Uma reação imediata levou a um rápido retrocesso por meio de uma postagem de desculpas no Facebook. Para muitos, parecia tarde demais. O poder do seu estatuto significava que o combustível dos seus comentários tinha sido despejado no fogo já aceso contra a igualdade de remuneração – e não por isso.

“As mulheres deveriam lutar pelo que acham que merecem e nós deveríamos lutar pelo que achamos que merecemos”, disse ele na sua resposta inicial.

O agora 24 vezes vencedor do Grand Slam também acrescentou: “Tenho um enorme respeito pelo que as mulheres no desporto global estão a fazer e a alcançar. Seus corpos são muito diferentes dos corpos dos homens. Eles têm que passar por muitas coisas diferentes pelas quais não precisamos passar. Você sabe, os hormônios e outras coisas, não precisamos entrar em detalhes.”

Acho que precisamos entrar em alguns desses detalhes, Novak.

Ao lado dos “hormônios”, há o sexismo, a misoginia e preconceitos de gênero profundamente enraizados (sejam eles conscientes ou inconscientes). Todos se revelaram difíceis de erradicar.

Mas Djokovic não é o problema. Seu nome é, de fato, útil. Ele é um canal para canalizar os problemas que as mulheres enfrentam no futebol e na sociedade em geral.

A aparição na Bola de Ouro de Djokovic foi o catalisador desta discussão – como outro momento para celebrar e homenagear a excelência feminina no futebol foi sequestrado por uma organização inepta.

Este artigo começou criticando quem foi o escolhido para entregar o prêmio, ao invés de elogiar Bonmati, a jogadora de futebol extremamente talentosa, que acabou recebendo-o. Digo ‘eventualmente’ porque quando a meio-campista do Barcelona e da Espanha foi anunciada como vencedora, não havia nenhum troféu para cumprimentá-la.

A bicampeã da Liga dos Campeões subiu ao palco e subiu ao pódio recebendo os aplausos que merece.

Mas Bonmati puxou um dos microfones para ela e colocou seu discurso sobre uma prateleira de vidro vazia. O prêmio que ela conquistou ao longo de anos de comprometimento e competitividade não foi encontrado em lugar nenhum.

Depois de alguns segundos estranhos, um homem apareceu dos bastidores com a bola dourada como se fosse algo no fogão que você esqueceu de levar para a mesa de jantar no meio da refeição. O icônico troféu é difícil de perder, pois chegou em grande estilo – completo com uma mala de viagem Louis Vuitton feita à mão e sob medida – no Theatre du Chatelet, em Paris.

David Beckham, que entregou ao argentino o seu último prémio, foi uma escolha que fez sentido. Não apenas porque Beckham é um dos rostos mais famosos do futebol, mas também por sua ligação pessoal com Messi, como coproprietário do Inter Miami.

Numa cidade que abriga algumas das maiores obras de arte já criadas, esta multidão pintou a sua própria imagem. A falta de mulheres na sala e, em particular, a ausência de mulheres nomeadas foram notáveis.

Apenas sete das 30 jogadoras nomeadas estiveram presentes. A razão para isto é algo com que os adeptos do futebol feminino já estão familiarizados; confrontos de fixação. Este foi apenas mais um dia em que o futebol masculino ganhou precedência, já que a cerimónia de entrega de prémios decorreu mais uma vez durante a pausa internacional feminina. A técnica da Inglaterra, Sarina Wiegman, liderou as mensagens de frustração pelo desrespeito que demonstrou.

Quando chegou o momento de Messi, foi arrebatador e pré-ensaiado. Para Bonmati, foi uma história diferente – e em mais aspectos do que ter um atleta famoso de um esporte completamente diferente entregando o prêmio.

Isso é algo com o qual ainda deveríamos estar lutando. Faria sentido se a pioneira do futebol brasileiro Marta tivesse subido ao palco. Se os organizadores estavam comprometidos em seguir o caminho dos tenistas famosos, então onde estavam os convites de Serena Williams ou Billie Jean King? Se algum desses ícones tivesse apresentado o prêmio, não estaríamos tendo esta conversa.

Se a Marta estivesse lá, eu poderia ter aproveitado este espaço para elogiar mais um dos seus discursos brilhantes numa sala repleta de alguns – e, claramente, não todos – dos jogadores de futebol mais influentes e estimados.

Marta , que anunciou sua aposentadoria do futebol, teria feito questão de entregar o troféu a Bonmati. Talvez fosse um troféu que ela mesma teria conquistado se as mulheres tivessem sido incluídas na premiação antes de 2018.

Mas as questões não param por aí – não existe Troféu Yashin feminino equivalente para a melhor goleira. Não existe Troféu Kopa equivalente, concedido ao melhor jogador com menos de 21 anos.

O que Djokovic subiu naquele palco nos deu foi outro par de binóculos de teatro para distribuir. O controle sobre eles está desaparecendo. Já olhamos através de suas lentes muitas vezes e a visão é quase sempre alguma versão da mesma. Revela-nos um jogo desigual.

E se este é o nível mais alto do esporte, com aqueles no círculo superior capazes de vê-lo mesmo sem os binóculos, então o que está acontecendo no círculo externo?

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.