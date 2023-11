Talvez ainda dê tempo de naturalizar Germán Cano e entregar a ele a camisa 9 do Brasil

Artilheiro da Libertadores, Germán Cano resolveria um problema que hoje é de Fernando Diniz, mas que atormentou a vida do seu antecessor Tite

Ainda sob o efeito de uma belíssima ressaca, o técnico Fernando Diniz, que acabou de conquistar a Copa Libertadores pelo Fluminense, deve estar debruçado sobre a lista de convocados da Seleção, que anunciará às 14h desta segunda-feira (6) , no Rio de Janeiro.

O time brasileiro terá os dois últimos jogos desta temporada, dia 16, contra a Colômbia; e dia 21, contra a Argentina. Estamos em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas, atrás de argentinos e uruguaios.

O que está passando pela cabeça do Diniz neste momento? Ele certamente está pensando em como buscar uma solução para armar o time sem Neymar, que está novamente fora de combate por lesão.

Diniz jamais admitirá publicamente, mas é possível que tenha passado pela sua cabeça a “hipótese” de ter alguém como Germán Cano para vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira.

Já pensou? O artilheiro da Libertadores – que certamente será eleito o Rei da América em 2023 – resolveria facilmente um problema que Diniz está enfrentando e que atormentou a vida de Tite nas duas últimas Copa do Mundo.

O fato é que – para quem já teve Romário e Ronaldo Fenômeno – estamos “órfãos” de um centroavante de verdade. Richarlisson, Gabigol, Gabriel Jesus, Pedro… toda essa turma já provou que não resolve nossa vida.

Germán Cano é aquele tipo de atacante que pode passar o jogo inteiro sem tocar na bola, mas aproveitará toda e qualquer chance que cair nos seus pés.

Para que se tenha uma ideia, Cano terminou a Liberta com 13 gols em 12 partidas. Sabe o que isso significa? Significa que o atacante tricolor, sozinho, fez mais gols na maior competição da América do Sul do que todo o time do Boca Juniors, o vice campeão do torneio.

Pois é, meu caro Fernando Diniz, Germán Cano, a CBF bem que poderia pedir a naturalização de Germán Cano. Ele, que completará 37 anos daqui a dois meses, nunca teve uma chance na seleção da Argentina. Nunca! Teoricamente estaria livre, mas cadê coragem?

Em tempo (e falando muito sério): está na hora de chamar Endrick para a Seleção, viu, Diniz?

