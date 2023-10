Se ganhar a ‘Liberta’, o Fluminense garante vaga também no Mundial de Clubes de 2025

Será a primeira edição com o formato de 32 clubes e acontecerá nos EUA. Palmeiras e Flamengo, campeões em 2021 e 2022, já estão garantidos

Além de brigar por uma premiação de quase R$ 100 milhões da Conmebol, e de assegurar presença no Mundial de Clubes – com chances de fazer uma final com Manchester City – o campeão da Copa Libertadores da América já garante vaga antecipada no Mundial de Clubes de 2025, em novo formato estabelecido pela Fifa, com 32 equipes.

É certamente um incentivo a mais para o Fluminense entrar em campo com a “faca nos dentes”, dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors, no Maracanã,

Mundial 2023

O Mundial de Clubes de 2023 será realizado na Arábia Saudita e acontecerá entre os dias 12 e 22 de dezembro. O campeão da Libertadores é o único participante que ainda não foi definido, pois as outras seis vagas já estão confirmadas: Manchester City da Inglaterra (Europa), Urawa Red Diamonds do Japão (Ásia), Al Ahly do Egito (África), León do México (Concacaf), Auckland City da Nova Zelândia (Oceania) e o anfitrião saudita, Al Ittihad.

Mundial 2025

Já o Mundial de Clubes de 2025 será a primeira edição com o formato de 32 clubes e acontecerá será entre junho e julho nos Estados Unidos.

A Conmebol terá seis representantes. De um lado estarão os campeões da Libertadores de 2021 (Palmeiras), 2022 (Flamengo), 2023 (Boca ou Fluminense) e 2024. As outras duas vagas virão de um ranking que levará em conta o desempenho dos times nos torneios continentais nas últimas quatro temporadas e que não foram campeões nessas edições.

Os demais já classificados para 2025 são os campeões das diferentes confederações dos últimos anos. A saber: Chelsea, Real Madrid e Manchester City para a Europa; Al Hilal e Urawa Red Diamonds para a Ásia, Al-Ahly e Wydad Casablanca para a África, Monterrey, Seattle Sounders e León para a Concacaf.

