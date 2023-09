Saiba quanto o “beijoqueiro” Rubiales vai perder de grana ao ser afastado da presidência

Até a seleção masculina da Espanha, que disputará esta semana duas partidas das Eliminatórias da Euro 2024, se pronunciou contra Rubiales

O mundo inteiro se voltou contra Luis Rubiales, o “beijoqueiro” presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), depois que ele – imprudente e indecentemente – beijou a jogadora Jenni Hermoso, na entrega das medalhas às campeãs do mundo de futebol feminino. Foi um escândalo.

Nesta segunda-feira (4), até a seleção masculina da Espanha, que está concentrada para disputar duas partidas das Eliminatórias da Euro 2024, se pronunciou em coletiva de imprensa a respeito da polêmica. O capitão Álvaro Morata falou em nome da equipe e condenou os comportamentos recentes do presidente da RFEF, que está provisoriamente afastado do cargo.

Vai doer no bolso

Se for definitivamente deletado da cadeira de presidente, Rubiales perderá um total de 925.761,81 euros (aproximadamente R$ 4,9 milhões) no seu rendimento bruto anual, entre a soma do seu salário como presidente da Federação (675 mil), os 36.000 euros anuais de auxílio habitação, e mais os 250 mil euros que recebe por ano por ser vice-presidente e membro do comité executivo da UEFA.

Na semana passada, reunião presidida por Pedro Rocha – presidente da Federação Extremadura e agora presidente interino da RFEF – foi levantada a menção expressa à suspensão do emprego e do salário a Rubiales, mas dada a falta de acordo, ficou de fora do texto, pelo menos por enquanto.

