Saiba os caminhos de cada candidato ao título do Brasileirão

O Palmeiras é o novo líder e também passou a ser considerado o favorito pelos matemáticos de plantão. Veja os números

Depois de quase sete meses na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi ultrapassado pelo Palmeiras e deixou de ser o favorito nas bolsas de apostas, bem como nos cálculos matemáticos.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Palmeiras tem agora 44,7% de chance de ser campeão, enquanto o Botafogo caiu de 30% para 28%. Os números batem com os do site Infobola (ver gráficos), que também apontam o Verdão na frente.

Vale lembrar que o Botafogo tem um jogo a menos e teoricamente depende apenas dos seus próprios resultados para ser campeão. Mas a fase não é boa; poucos acreditam.

Ainda de acordo com os matemáticos, cinco times têm possibilidades de brigar pelo título. Além de Palmeiras e Botafogo, RB Bragantino, Grêmio, Flamengo e Atlético estão no páreo.

A seguir, veja o caminho que cada um deles precisa percorrer, até a rodada final, no comecinho do mês de dezembro.

Os caminhos de cada um

PALMEIRAS

Fortaleza x Palmeiras – 26/11

Palmeiras x América-MG – 29/11

Palmeiras x Fluminense – 2 ou 3/12

Cruzeiro x Palmeiras – 6/12

BOTAFOGO

Fortaleza x Botafogo – 23/11

Botafogo x Santos – 26/11

Coritiba x Botafogo – 29/11

Botafogo x Cruzeiro – 2 ou 3/12

Internacional x Botafogo – 6/12

GRÊMIO

Atlético-MG x Grêmio – 26/11

Grêmio x Goiás – 30/11

Grêmio x Vasco – 2 ou 3/12

Fluminense x Grêmio – 6/12

BRAGANTINO

Flamengo x Bragantino – 23/11

Internacional x Bragantino – 26/11

Bragantino x Fortaleza – 30/11

Bragantino x Coritiba- 2 ou 3/12

Vasco x Bragantino – 6/12

FLAMENGO

Flamengo x Bragantino – 23/11

América-MG x Flamengo – 26/11

Flamengo x Atlético-MG – 29/11

Flamengo x Cuiabá – 2 ou 3/12

São Paulo x Flamengo – 6/12

ATLÉTICO

Atlético-MG x Grêmio- 26/11

Flamengo x Atlético-MG – 29/11

Atlético-MG x São Paulo – 2 ou 3/12

Bahia x Atlético-MG- 6/12

